Дмитрий Бомбырь назначен заместителем руководителя ФАС

Мишустин назначил Бомбыря заместителем руководителя ФАС

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. На этом посту Бомбырь сменит Тимофея Нижегородцева.

Бомбырь работает в ведомстве с 2019 года и прошел путь от главного специалиста-эксперта правового отдела до начальника Управления контроля размещения государственного заказа.

В новой должности он будет курировать контрольно-финансовое управление и управление контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителя руководителя Росавиации Наталью Андрианову временно исполняющей обязанности главы ведомства.

На прошлой неделе премьер-министр подписал распоряжение о назначении Алексея Корчина на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.