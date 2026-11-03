Московский зоопарк начал подготовку к прибытию жирафов из Татарстана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«О сроках отправки двух молодых жирафов мы сообщим позже, пока мы начинаем процесс подготовки к прибытию этих редких животных», – написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она выразила благодарность правительству Татарстана, главе региона Рустаму Минниханову и специалистам Казанского зооботсада.

Гендиректор добавила, что сейчас в столичном зоопарке проживает самка южноафриканского жирафа Липа, а еще одна самка находится в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Персонал учреждения обладает квалификацией для обеспечения комфортных условий содержания животных.

В сентябре в Казанский зооботсад впервые за 19 лет доставили восемь жирафов из Намибии.

В прошлом году Московский зоопарк начал поиски особенной партнерши для манула Тимофея.