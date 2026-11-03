Путин заявил об улучшении мнения россиян о ситуации в межнациональной сфере

Tекст: Дарья Григоренко

«Отношение в обществе к различным вопросам подобного рода, которые мы с вами обсуждаем и которые в центре нашего Совета находятся, принципиально изменилось в благоприятную сторону», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Суммарная доля тех, кто оценивает ситуацию как конфликтную, снизилась в 2,1 раза, тогда как доля благожелательных оценок возросла в 2,8 раза, подчеркнул он со ссылкой на недавние исследования.

Президент отметил, что социальное самочувствие сместилось от напряженности к нейтральности с тенденцией к позитиву. В условиях боевых действий люди забывают о религиозных или национальных различиях и вместе работают над общей задачей, поддерживая друг друга, что ведет к сплочению общества.

При этом он указал, что в сфере межнациональных отношений сохраняется «сегмент напряженности», поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать постоянно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.

Он назвал базовые ценности, включая заботу о семье и Родине, одинаковыми для всех людей.

Летом президент Владимир Путин заявил о внутренней сплоченности многонационального народа в ответ на исторические испытания и агрессивное внешнее давление.