Кабмин расширил перечень продукции с обязательной долей вторсырья

Кабмин расширил список товаров с обязательным использованием вторсырья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России расширило перечень видов продукции, при производстве которой необходимо использовать вторичное сырье, пишет РИА «Новости». «В перечень добавлены стеклянная тара (бутылки, банки), бетонные смеси, искусственные пористые заполнители, текстильные изделия технического назначения, топливные брикеты и пеллеты, углеродные сорбенты, мягкая кровля и другие гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторичного сырья, которую нужно использовать при производстве», – пояснили в Минпромторге.

В министерстве добавили, что увеличение доли использования вторсырья поможет снизить объемы отходов и уменьшить негативное воздействие на экологию.

Изначальный перечень такой продукции правительство утвердило в 2024 году. В него входят различные виды цемента, изделия из полиэтилена, покрытия из резиновой крошки и ящики из гофрированного картона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на Электрохимическом заводе в Красноярском крае начала работу вторая в стране установка по переработке обедненного гексафторида урана.

В прошлом году в Железногорске начал работу второй комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива.

Летом прошлого года президент Владимир Путин предложил рассмотреть запуск специальных проектов по переработке отходов промышленных и горнодобывающих предприятий.