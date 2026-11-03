Журналистку из Татарстана обвинили в распространении фейков об армии

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Обвиняемая распространяла недостоверную информацию на возмездной основе в интересах интернет-изданий, внесенных в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, а также внесенных в перечень организаций, деятельность которых на территории страны признана нежелательной», – приводит ТАСС сообщение регионального УФСБ.

По данным следственного управления СК по Татарстану, девушка вела эту деятельность с 2022 по 2024 год. За свои публикации она получила вознаграждение на общую сумму 71 тыс. рублей.

Садриева писала статьи под псевдонимом Асия Несоевая. В январе 2025 года ряд СМИ прекратил сотрудничество с журналисткой и удалил ее материалы из-за выдуманных фактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце адвокат Михаил Бирюков сообщил о закрытии уголовного дела о распространении фейков о российской армии в отношении бывшей главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониавы.

В прошлом году обвиняемый по делу о распространении фейков об армии скрылся от суда в Москве.

В 2025 году блогер Александр Шпак (признан иноагентом в России) повторно стал фигурантом уголовного дела после заочного осуждения за фейки о российской армии.