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    3 ноября 2026, 20:25 • Новости дня

    Генассамблея ООН приняла резолюцию Белоруссии о запрете новых видов ОМУ

    Комитет ГА ООН принял резолюцию Минска о запрете новых видов ОМУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов принял инициированную Белоруссией резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

    В поддержку инициативы выступили 177 государств, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики. В белорусском дипведомстве отметили, что такие результаты голосования свидетельствуют о востребованности и значимости документа для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения.

    В число 20 соавторов документа наряду с Белоруссией вошли Россия, Китай, Казахстан, Пакистан и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. Широкая география соавторства демонстрирует универсальный характер инициативы и ее способность объединять мир вокруг недопущения разработки новых систем ОМУ, указали в министерстве.

    Минск продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств в целях предотвращения появления новых видов ОМУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил о давлении на ряд государств из-за их поддержки резолюции Генассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    В четверг Москва вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию о прекращении американской блокады Кубы.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Вашингтону снять экономическую блокаду с Кубы.

    3 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Индия запланировала закупить у России 52 комплекса «Панцирь-С1М»

    Hindustan Times: Индия намерена купить российские ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Мария Иванова

    Индия обсуждает с Россией закупку зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», чтобы интегрировать его в свою многоуровневую систему противовоздушной обороны.

    Министерство обороны южноазиатской республики намерено принять на вооружение 52 российских ЗРПК, 13 из которых предполагается закупить в РФ и 39 выпустить на индийских оборонных предприятиях по лицензии, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

    Данный комплекс ПВО малой дальности входит в число вооружений, которые Россия ранее предложила Индии для закупок и совместного производства.

    ЗРПК планируется интегрировать в индийскую многоуровневую систему ПВО, в состав которой входят российские зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф».

    Индия в 2018 году подписала соглашение с РФ о покупке пяти дивизионов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов. Четыре дивизиона размещены на границах с Пакистаном и Китаем. Поставка пятого ожидается в январе–феврале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Индия отказалась от закупки российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

    Летом Нью-Дели инициировал сделку с Парижем по производству на индийской территории 94 передовых истребителей. В марте Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупки военной техники на сумму примерно 25 млрд долларов.

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    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Глава российского дипломатического ведомства выступит на конференции, где уделит внимание путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также Лавров затронет вопрос разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    В предстоящем мероприятии планируют принять участие высшие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября в столице Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    2 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    МИД возложил на США ответственность за сворачивание миссии ООН в Западной Сахаре

    Tекст: Вера Басилая

    Вся полнота ответственности за сворачивание присутствия миссии ООН в Западной Сахаре лежит на США и поддержавших их государствах, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    «Считаем, что вся полнота ответственности за сворачивание ооновского присутствия в Западной Сахаре, которое на протяжении долгого времени оказывало стабилизирующий эффект на ситуацию в регионе, лежит на Соединенных Штатах и солидаризовавшихся с ними государствах», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Отмечается, что 30 октября Совет Безопасности ООН не смог продлить мандат Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Российская делегация проголосовала против подготовленного США проекта резолюции, поскольку документ, по оценке Москвы, предлагал закрепить единственный вариант урегулирования и лишал западносахарский народ права самостоятельно определить будущее.

    Россия в СБ ООН внесла альтернативный проект, предусматривавший продление мандата миссии на год без изменений. Его поддержали только Китай и Сомали. Документ принят не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре из-за нежелания США продлевать прежний мандат миссии.

    В прошлом месяце постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц заявил о намерении добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в ряде стран, включая Ливан, Сомали и Западную Сахару.

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    3 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

    Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

    «Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

    По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

    На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

    Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.

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    3 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал показ новых карабинов и противодроновых патронов в Москве

    Ростех: В Москве покажут новые дальнобойные карабины и патроны против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует два новых дальнобойных карабина и боеприпасы для борьбы с беспилотниками на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    На выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в московском Гостином Дворе покажут самозарядный карабин МЦ 572 «Высота» калибра 12,7 миллиметра с прицельной дальностью 1800 метров и карабин с ручной перезарядкой МЦ 574 дальностью до 1200 метров, сообщает Ростех.

    Обе винтовки разработаны по схеме barrel-block, при которой ствол и ствольная коробка образуют единый жесткий узел. Такая конструкция снижает колебания оружия во время выстрела, что повышает точность и кучность стрельбы на дистанциях свыше одного километра. Оружие можно настраивать под индивидуальные параметры стрелка, а замена ствола не требует специальных инструментов.

    Кроме того, холдинг впервые представит широкой публике патроны «Многоточие» калибров 5,45 и 7,62 миллиметра с трехэлементной пулей. Эти боеприпасы примерно в два с половиной раза повышают эффективность поражения малоразмерных беспилотников из штатного стрелкового оружия на расстоянии до 300 метров.

    Ранее госкорпорация пообещала показать на выставке в Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые партии многопульных патронов «Многоточие».

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    3 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

    Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа в ДНР, обнаружив их с помощью тепловизора «Совенок».

    Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

    «При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

    Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.

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    3 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко предрек скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы из-за всеобщей усталости и нехватки ресурсов.

    Лукашенко во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как быстро может закончиться конфликт на Украине, передает РИА «Новости». «Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», – заявил белорусский лидер.

    Форум проходит в Минске с 3 по 4 ноября. В нем принимают участие более 600 делегатов из 50 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, а также руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для выхода на мирный трек.

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    3 ноября 2026, 12:32 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

    Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

    В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

    Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.

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    3 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Лукашенко и брянский губернатор обсудили товарооборот на миллиард долларов

    Брянская область запланировала товарооборот с Белоруссией в 1 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Минске с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, обсудив увеличение двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов.

    Власти Брянской области намерены довести объем товарооборота с Белоруссией до 1 млрд долларов, пишут СМИ«Российская газета». Российский регион уже входит в первую десятку субъектов страны по объемам торговли с республикой.

    На встрече с брянской делегацией глава Белоруссии отметил важность взаимовыгодного сотрудничества. «Соседей не выбирают и нужно делать все, чтобы соседство было на пользу всем», – заявил Лукашенко.

    Ковальчук назвал достижение определенного уровня товарооборота самым ярким и понятным показателем двустороннего взаимодействия. Основными сферами кооперации станут машиностроение и строительство, включая возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, калужские власти ожидают визит официальной делегации Гомельской области для обсуждения новых совместных проектов. Регионы Центральной России давно и активно сотрудничают с Белоруссией по различным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Также глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о договоренности по строительству совместного российско-белорусского санатория.

    Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за республикой ряд российских регионов.

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