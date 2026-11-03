Военные Пакистана ликвидировали 17 террористов в провинции Белуджистан

Tекст: Дарья Григоренко

В результате столкновения погиб один пакистанский военнослужащий. Операция была направлена против группировок «Фитна аль-Хаваридж» (ранее «Движение талибов Пакистана») и «Фитна аль-Хиндустан», передает ТАСС.

Отмечается, что на фоне обострения напряженности с Индией пакистанские власти начали рассматривать большинство действующих в стране террористических организаций как индийских прокси, объединив их под названием «Фитна аль-Хиндустан».

По данным ISPR, в 2025 году пакистанские силовики ликвидировали 2 597 боевиков. За этот период произошло 5 397 террористических атак, в которых погибли 1 235 человек. Около 70% терактов зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва и почти 29% – в Белуджистане. Оба региона граничат с Афганистаном, где, по мнению Исламабада, находятся тренировочные лагеря боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре силы безопасности Пакистана ликвидировали 19 боевиков в юго-западной провинции Белуджистан.

Летом ВВС Афганистана нанесли удары по центрам подготовки боевиков в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

В прошлом году в городе Пешавар в Пакистане минимум двух нападавших уничтожили при атаке боевиков на штаб-квартиру федеральной полиции.