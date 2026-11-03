Хакерская атака на криптовалютную биржу Binance готовилась с июня

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, компрометацию конечных точек и сложный метод авторизации транзакций», – говорится в отчете торговой площадки, который цитирует ТАСС.

Летом взломщики атаковали цепочку поставок, когда один из инженеров установил модифицированную версию программы для искусственного интеллекта. В сентябре хакеры нашли профиль другого сотрудника и провели с ним фальшивые видеособеседования от лица руководства вымышленной компании. В конце общения инженеру предложили выполнить тестовое задание на рабочем компьютере, однако репозиторий содержал вредоносный код.

В результате 20 октября взломщики получили контроль над данными коллег инженера, проникли во внутренний сервис Binance и совершили кражу. Биржа сообщила об атаке 29 октября, оценив возможные потери в 6,3 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance частично восстановила возможность вывода средств для пользователей после масштабного взлома.

Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании Вашингтоном возможной причастности северокорейских хакеров к краже 6,3 млрд долларов у торговой площадки.

В пятницу Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.