Reuters: Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламент Гренландии одобрил новое соглашение о безопасности с Вашингтоном, пишет агентство Reuters. Соединенные Штаты, Дания и Гренландия подписали договор 22 сентября. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне и предусматривает создание новых американских военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Дании Владимир Барбин заявил об угрозе мировой стратегической стабильности из-за развертывания американской системы противоракетной обороны в Гренландии.

В прошлом месяце премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила об удовлетворении Копенгагена соглашением с Вашингтоном о расширении военного присутствия.

В сентябре Соединенные Штаты, Дания и Гренландия заключили договор о возможности немедленного развертывания крупного контингента на арктическом острове.