  • Новость часаСтуденты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
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    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

    3 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Умер народный артист России Дуров
    Умер народный артист России Дуров
    @ vk.ru/uldramtheatre

    Tекст: Дарья Григоренко

    Почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет, сообщило правительство региона.

    На 87-м году жизни ушел из жизни ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра, народный артист России, почетный гражданин региона Алексей Дуров, сообщило правительство Ульяновской области в Max.

    «Многогранный талант, преданность искусству и яркие роли Алексея Дурова оставили след в истории российского театрального искусства. Более 50 лет артист служил Ульяновскому драматическому театру, его работы вызывали искренний отклик у зрителей и признание коллег», – отметил губернатор региона Алексей Русских.

    Алексей Дуров родился в 1940 году в Серпухове. Выпускник ГИТИСа имени Луначарского по распределению поступил в Ульяновский драматический театр. Артист участвовал в знаковых постановках, включая удостоенные Государственной премии России спектакли «Обрыв» Ивана Гончарова и «Генрих IV» Луиджи Пиранделло.

    Прощание с артистом состоится 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И.А. Гончарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Рязанском государственном областном театре юного зрителя сообщили о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Баранова.

    Летом после долгой болезни умерла звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина.

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    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    На «Госуслугах» появилась возможность сменить мобильного оператора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне получили возможность подать заявку на смену оператора мобильной связи с сохранением номера через портал «Госуслуги», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    «Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало еще удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах», – сообщает Минцифры в Max. Заявка будет автоматически передана независимому оператору базы данных перенесенных номеров для проверки.

    К новому сервису уже присоединились операторы «большой четверки» и другие компании. Традиционные способы переноса номера через сайт или при визите в офис оператора продолжают работать.

    Для оформления заявки пользователю нужно зайти в профиль на портале, открыть раздел «Сим-карты», выбрать номер и следовать инструкциям. После успешной проверки новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и подписания договора, которое можно оформить в том числе дистанционно через приложение «Госключ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители операторов связи и крупнейших банков договорились отложить блокировку немаркированных звонков от финансовых организаций.

    В четверг глава Минцифры Максут Шадаев предложил блокировать на уровне операторов связи все сим-карты мошенников.

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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    Путин подписал указ о передаче государству невостребованных вкладов умерших

    Путин утвердил порядок изъятия выморочных вкладов в пользу государства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ об особом порядке передачи государству признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов умерших граждан.

    Документ регламентирует обращение с рублями, иностранной валютой и драгметаллами на банковских счетах и вкладах лиц, со дня смерти которых прошло более пяти лет, передает ТАСС.

    Имущество должно быть признано выморочным, в его отношении не должно быть открытых наследственных дел, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

    Перечень такого имущества сформирует Росимущество. Для этого Федеральная налоговая служба (ФНС) до 1 декабря 2026 года соберет сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Эту информацию Росимущество направит в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

    Средства в иностранной валюте будут перечисляться в рублях. Стоимость драгоценных металлов определят по условиям договора банковского счета или по учетной цене Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам вывозить в ряд стран наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    В прошлом году нотариусов обязали информировать наследников о наличии кредитных обязательств у умершего родственника.

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    3 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Белый дом: Мелания Трамп проведет встречу с представителями России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября проведет в Белом доме мероприятие с участием представителей России и Украины, посвященное гуманитарной миссии в Алешках.

    «Первая леди Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины… вместе в Белом доме… Первая леди Мелания Трамп выступит с заявлением по поводу прекращения огня в Алешках… в четверг, 5 ноября в Белом доме», – сказано в релизе на сайте Белого дома.

    В сообщении не уточняется, о каких именно представителях идет речь. Отмечается, что это мероприятие станет «выдающимся моментом в американской истории».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в город Алешки.

    Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о положительной оценке Кремлем проведения гуманитарной операции в Алешках и участия в процессе первой леди США.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Базовые ценности, среди которых забота о семье и Родине, одинаковы для всех людей, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. «Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    По его словам, базовые ценности – любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой России – у всех одни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В феврале он заявил о наличии общих базовых принципов в основе ценностей народов России.

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    2 ноября 2026, 21:24 • Новости дня
    Правительство ввело ограничения на госзакупки импортной мебели

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабмин расширил перечень иностранных товаров, на которые будут распространяться ограничения при государственных закупках в 2027 году.

    В список новых позиций вошли мебель для офисов, предприятий торговли и кухонь, деревянная мебель для спален, столовых и гостиных, а также свинцовые аккумуляторы, за исключением тех, что предназначены для запуска поршневых двигателей, передает ТАСС.

    В Министерстве промышленности и торговли пояснили, что иностранная продукция будет допускаться к участию в государственных тендерах только при условии отсутствия на торгах российских аналогов.

    Ограничения вступят в силу поэтапно: для свинцовых аккумуляторов правила начнут действовать с 1 января 2027 года, а для мебельной продукции – с 1 июля 2027 года.

    В ведомстве добавили, что такой подход даст заказчикам возможность подготовиться к новым требованиям и заранее спланировать закупки. Там подчеркнули, что эта мера направлена на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственного заказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в Минпромторге сообщили о постепенном ограничении параллельного импорта для товаров в сферах косметики, радиоэлектроники и легкой промышленности.

    Летом прошлого года власти России заявили о намерении ввести запрет на закупку импортных телевизоров для государственных и муниципальных нужд.

    В начале прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров предложил нормативно ограничить закупку импортного оборудования при наличии отечественных аналогов.

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    2 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы
    Росгвардия предложила исключить женские меховые шапки из военной формы
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Росгвардия подготовила проект президентского указа об исключении из военной формы редко используемых предметов, включая женские меховые шапки, и добавлении новых элементов экипировки, следует из проекта указа президента.

    Проект указа предусматривает отказ от малоиспользуемых предметов личного пользования и принятие на снабжение новых образцов одежды, передает РИА «Новости». Из экипировки планируется исключить зимнюю камуфлированную полевую фуражку для высших офицеров, а также панаму и берет для всех категорий военнослужащих, кроме морских подразделений. Кроме того, из формы уберут женские меховые шапки серого и черного цветов и некоторые виды шерстяных курток.

    Вместо этого ведомство предлагает добавить в снабжение утепленную шапку, рубашку поло и ботинки с высокими берцами защитного цвета. Для женщин из числа высших офицеров введут парадно-выходной шерстяной жакет и брюки с кантами и лампасами.

    Проект указа также разрешает носить элементы парадной формы роты почетного караула военнослужащим других подразделений, которые выполняют аналогичные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе специалисты разработали антитепловизионные гамаши для маскировки нижних конечностей военнослужащих.

    В прошлом году Росгвардия исключила портянки из вещевого снабжения.

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    3 ноября 2026, 17:52 • Новости дня
    Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава киевского режима назвал бесперспективными телефонные переговоры с Россией по вопросу урегулирования на Украине, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию офиса политика.

    «Если говорить по телефону – Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», – заявил он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг возможность поездки в Москву для проведения очных переговоров. «Никто не будет поддерживать поездку в Москву», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию перед Владимиром Путиным.

    Помощника президента Владимира Мединского оставили руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

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