Дзюдоистка Добровольская завоевала серебро юношеской Олимпиады

Дзюдоистка Добровольская стала серебряным призером юношеской Олимпиады

Tекст: Елизавета Шишкова

В финальной схватке она проиграла Клариссе Валлим из Бразилии, передает ТАСС. Эта медаль стала четвертой для российской сборной на юношеских Олимпийских играх. В общей сложности отечественные спортсмены завоевали две золотые и две серебряные награды.

Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся в Дакаре до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые в общей сложности разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России представлена в количестве 13 человек и выступает с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин завоевал золотую медаль на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.

В тот же день российскую пловчиху Серафиму Фокину направили на допинг-контроль сразу после ее победы.

В субботу российские атлеты приняли участие в параде на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр.