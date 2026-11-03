Мошенники начали звонить россиянам на фоне досрочной выплаты пенсий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Злоумышленники звонят пожилым людям якобы от имени Социального фонда или банков, требуя подтвердить перевод средств из-за ноябрьских праздников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на платформу «Мошеловка».

Пенсионеров пугают возможной задержкой денег, если они не сообщат код из СМС или не выполнят действия в банковском приложении. Аферисты используют реальное изменение графика выплат в связи с выходным днем 4 ноября в качестве убедительной легенды.

В организации напомнили, что перерасчет и досрочное перечисление пенсий происходят автоматически. Сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят граждан диктовать проверочные коды. Ранее председатель Социального фонда Сергей Чирков уточнил, что более 6 млн россиян досрочно получат все виды пенсий перед Днем народного единства без дополнительных обращений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о досрочном автоматическом начислении ноябрьских пенсий.

В субботу телефонные мошенники начали выманивать у россиян доступ к порталу «Госуслуги» под видом записи на прием в фонд.

Ранее аферисты стали звонить пенсионерам с предложением перерасчета трудового стажа для кражи денег.