Tекст: Ольга Иванова

Исполнительный комитет Чешского хоккейного союза (CSLH) на следующей неделе рассмотрит конкретные шаги для возможного отказа от встреч с российской командой, передает РИА «Новости». «Мы находимся в интенсивном контакте с Финляндией, Швецией, Канадой, Францией и другими федерациями и полностью разделяем их однозначные позиции», – заявили в организации.

Там добавили, что получают от российской стороны запросы о шагах, направленных на реинтеграцию, на которые необходимо реагировать.

Кроме того, в четверг CSLH обсудит с правительством страны действующие ограничения и возможность невыдачи виз российским спортсменкам. В понедельник министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар сообщил, что Прага не выдаст визы хоккеисткам из России для участия в женском чемпионате мира для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Остраве в январе 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй заявил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.

В воскресенье председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за решения суда.