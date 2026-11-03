Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

Tекст: Вера Басилая

Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

«Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.