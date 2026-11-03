Самолет-разведчик НАТО летал над Черным морем рекордные девять часов

Tекст: Денис Тельманов

«Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома в румынской Констанце и около 09:40 мск вышел на полет над южной частью акватории Черного моря, курсируя с запада на восток и обратно на высоте около 11 км», – сказал собеседник ТАСС.

Несколько раз борт приближался к району румынско-украинской границы, однако в воздушное пространство прибрежных стран, кроме Румынии, не входил. На траекторию полета он вышел через контрольную точку над нейтральными водами в секторе диспетчеров Болгарии. В настоящее время самолет идет на посадку.

В конце июля этого года Bombardier Artemis II также провел над Черным морем девять часов, установив своеобразный рекорд, который был повторен сегодня. В понедельник этот же самолет более четырех часов летал в районе Калининградской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией Черного моря.

На прошлой неделе он начал патрулирование над Черным морем, двигаясь на восток.