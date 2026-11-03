Азербайджан запретил въезд 14 гражданам Ирана за призывы к перевороту

Tекст: Денис Тельманов

Под ограничения попали лица, чьи выступления в средствах массовой информации и социальных сетях затрагивали суверенитет и безопасность страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство АПА. В Баку отметили попытки пропаганды религиозного радикализма и призывы к насильственной смене власти со стороны иранских экспертов и представителей СМИ.

В список вошли депутаты иранского парламента Камран Газанфари, Абольфазл Зохреванд, Аббас Моктадаи Хорасгани и Алиреза Салими. Въезд также запрещен главному редактору газеты «Кейхан» Хоссейну Шариатмадари, члену Совета экспертов Ирана аятолле Мохсену Араки и секретарю Высшего совета культурной революции Абдольхосейну Хосровпанаху.

В октябре азербайджанские власти закрыли въезд 31 гражданину Турции за публикации, направленные против конституционного строя и руководства Азербайджана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату государственной власти в республике.

Весной пресс-служба парламента страны сообщила о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне недружественных действий.

В прошлом году российские власти не допустили на территорию страны парламентария Азербайджана Азера Бадамова из-за его публичных антироссийских заявлений.