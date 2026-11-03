Следователи не нашли в охотничьих избах следов пропавшей семьи Усольцевых

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Были осмотрены охотничьи избы, которые расположены в Кутурчинском Белогорье, на предмет пребывания семьи. Причем осмотрены даже те, которые расположены на достаточном удалении. Следов пропавшей семьи там не найдено», – приводит РИА «Новости» слова Сырымбетовой.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года, когда отправились в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка. Последний раз масштабные поиски проводили в июне-июле 2026 года.

На данный момент следствие считает приоритетной версией несчастный случай, однако также не исключается возможность криминала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Следственном комитете исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете. Следователи допустили нахождение тел членов семьи в разных местах.

В прошлом месяце в отряде «ЛизаАлерт» назвали низкими шансы найти следы Усольцевых из-за активности животных и таяния снега.