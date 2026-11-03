Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.