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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня

    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    2 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Срок пребывания в России по электронной визе предложили продлить до 45 суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок пребывания иностранных граждан в России по единой электронной визе могут увеличить до 45 суток, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

    В Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в закон о порядке выезда из России и въезда в страну, передает РИА «Новости». Документ предлагает убрать различие между сроком действия единой электронной визы и разрешенным сроком пребывания по ней, увеличив этот срок с 30 до 45 суток.

    Законопроект также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок визой можно будет воспользоваться через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

    Кроме того, электронную визу предлагают дополнить возможностью транзитного проезда через территорию России. Это позволит иностранцам следовать в третьи страны при наличии визы или права на безвизовый въезд в государство назначения.

    Сейчас единая электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный срок пребывания по ней составляет до 30 суток с момента въезда. Для ранее оформленных виз предлагается сохранить действующие сроки и ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам в 2027 году на уровне 3010.

    В начале года в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство.

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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Базовые ценности, среди которых забота о семье и Родине, одинаковы для всех людей, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. «Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    По его словам, базовые ценности – любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой России – у всех одни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В феврале он заявил о наличии общих базовых принципов в основе ценностей народов России.

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    2 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Путин запланировал вручить премии за укрепление единства 4 ноября в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в День народного единства отметит заслуги граждан, вручив им премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    «Провести 4 ноября 2026 года в Московском Кремле церемонию вручения премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин запланировал проведение Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.

    Журналист Павел Зарубин рассказал, что в День народного единства у главы государства запланировано участие в традиционных мероприятиях.

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    3 ноября 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что лучшие проекты Года единства народов России должны получить продолжение в последующие годы.

    «Хотел бы отметить успешные управленческие практики, народные инициативы, результативные проекты, что получили общественную поддержку в рамках года, конечно, должны обязательно иметь продолжение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент добавил, что наиболее результативные проекты необходимо проанализировать.

    «Важно их систематизировать, анализировать, а затем все лучшее включить, интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики, а также в профильные федеральные и региональные планы, причем уже на следующий 2027 год и последующие периоды», – заключил Путин.

    Напомним, президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД

    Путин присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Владимир Путин присвоил звания генерал-лейтенанта полиции заместителю начальника миграционной службы МВД Кириллу Адзинову, министру внутренних дел Ингушетии Владимиру Котову и начальнику ГУ МВД по Херсонской области Владимиру Савчуку, следует из опубликованного указа на портале правовых актов.

    Кроме того, звания генерал-майора полиции получили начальник УМВД по Сахалинской области Владимир Арбузов, заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов и еще семь сотрудников ведомства. Также двум сотрудникам МВД присвоены звания генерал-майора юстиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Роскосмоса Олегу Платонову.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    3 ноября 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков: Переговорщики по Украине регулярно докладывают Путину о ситуации

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все участники российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию регулярно отчитываются перед президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина с российскими переговорщиками перед тем, как они отправятся в Абу-Даби, заявил, что точных планов нет, передает РИА «Новости».

    «В целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков подтвердил статус помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    3 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков: Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня он проведет заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Как всегда – содержательное, весьма представительное мероприятие. Будет вступительное слово президента», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Путин провел совещание с членами Совбеза по актуальным вопросам внутренней и внешней политики.

    В июле глава государства поручил оказывать экспертное содействие по вопросам поддержки русского языка как языка межнационального общения.

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    3 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поздравил российского борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира

    Путин поздравил борца Гаджимагомедова с золотом чемпионата мира в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

    «На чемпионате мира в Астане Вы убедительно подтвердили свое мастерство и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот триумф стал заслуженной наградой за Ваш талант, упорство, потрясающую работоспособность», – обратился к спортсмену президент.

    Глава государства также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего наилучшего.

    Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября. Всего россияне завоевали 14 медалей, включая три серебряные и семь бронзовых. Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) у женщин, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Иналбека Шериева с победой на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.

    В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на этих соревнованиях.

    В субботу российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов также завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане.

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    3 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    «Он (Год единства народов) был наполнен значимой системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями, этносами», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил важность того, чтобы голос каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого. По его словам, тематический год стал иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики, поэтому кабинету министров поручено подумать о его продлении после 31 декабря.

    В преддверии Дня народного единства Путин провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

    В заседании приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова и другие государственные деятели. С докладами об итогах Года единства народов и традиционных ценностях выступили вице-премьер Татьяна Голикова и ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

    Владимир Путин также запланировал вручение государственных наград.

    Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.

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