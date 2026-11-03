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    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
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    3 ноября 2026, 18:49 • Новости дня

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС

    Пашинян допустил подачу заявки на вступление в ЕС в 2027 или в 2028 году

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Армения планирует официально запросить членство в Евросоюзе в ближайшие годы, передает ТАСС. «Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», – сказал Пашинян в интервью телеканалу Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о начале пересмотра Пашиняном позиций по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в невыполнении Брюсселем обещаний перед армянским правительством относительно евроинтеграции.

    В начале осени Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в объединении.

    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    1 ноября 2026, 12:52 • Новости дня
    Каллас выступила против участия Путина в саммите G20

    Bloomberg: Каллас выступила против участия Путина в саммите G20 в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила несогласие с возможным участием президента России Владимира Путина в декабрьском саммите G20 во Флориде, передает Bloomberg.

    «Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов», – заявила Каллас.

    По словам главы дипломатии Евросоюза, визит российского лидера в Соединенные Штаты способен привести к легализации возвращения Москвы на международные форумы. Каллас также подчеркнула недопустимость нормализации отношений с Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас уже выразила недовольство в связи с возможным участием Владимира Путина в этом мероприятии. Также глава дипломатической службы Евросоюза призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    1 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Пушков назвал Польшу новой ареной схватки за будущее Европы

    Пушков: В Польше развернулась схватка между евролибералами и консерваторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Польше, как и в других европейских странах, разворачивается масштабная схватка между евролибералами и правоконсервативными силами за будущее Европы.

    «Польское противостояние – выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативным лагерями», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Он отметил, что в противостоянии премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Кароля Навроцкого Евросоюз поддерживает главу правительства как своего агента влияния, тогда как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выступает на стороне правого националиста.

    Парламентарий добавил, что евробюрократы ведут континент к потере цивилизационной идентичности, а консерваторы пытаются защитить национальные интересы. Аналогичные столкновения происходят во Франции, Германии, Нидерландах, Венгрии и Румынии.

    Политик подчеркнул, что правые силы выступают против расширения полномочий Брюсселя и превращения Европы в единое сверхгосударство. Кроме того, они скептически относятся к поддержке Украины и призывают к восстановлению экономических связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    Партия бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

    Президент Польши Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас пугалом в «прекрасном саду» ЕС

    Захарова: Каллас стала пугалом в прекрасном саду ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против приглашения президента Владимира Путина на саммит G20 в США, назвала ее пугалом в «прекрасном саду», которое наводит страх глупыми заявлениями.

    «Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в «еэсовском прекрасном саду». Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо», – заявила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно, пишет «Комсомольская правда».

    Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года. Евросоюз также является членом «Двадцатки» и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Каллас в числе участников саммита не значится.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Группы двадцати» во Флориде.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия Путина в саммите G20.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения о личном присутствии Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    1 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Новак счел выживание европейцев зимой с низкими запасами газа отдельной историей

    Новак: Зимовка европейцев с низкими запасами газа станет отдельной историей

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    «Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы – это будет отдельная история», – приводят слова Новака «Вести».

    На данный момент в подземных хранилищах Европейского союза находится около 82,1 млрд кубометров газа, что на 9,4 млрд кубометров уступает прошлогодним значениям. Этот объем запасов стал самым низким с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что европейские страны к концу октября заполнили подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил о серьезном вызове для Европы из-за заполненности газовых хранилищ менее чем на 80%.

    На прошлой неделе отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку.

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    2 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Стубб призвал усилить оборону Финляндии после звонка Путину

    Yle: Стубб призвал Финляндию усилить оборону после звонка Путину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости продолжать инвестиции в безопасность государства и учиться жить в условиях неопределенности.

    Финский лидер указал на необходимость дальнейших инвестиций в национальную оборону, военную подготовку и безопасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию Yle.

    Стубб добавил, что обществу необходимо научиться жить в условиях неопределенности. Президент Финляндии также отметил, что его недавний телефонный разговор с российским руководством был посвящен вопросам сдерживания и обеспечения региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили президенту России Владимиру Путину по просьбе Киева для создания Европе отдельного канала связи с Москвой.

    В четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с российским лидером свидетельством осознания европейскими странами поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда государств на эту беседу.

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    2 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    В ЕК признали ущерб европейскому бизнесу от кибератаки на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    «Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», – цитирует Хансена ТАСС. Он отметил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако европейскому бизнесу нанесен реальный ущерб.

    По словам еврокомиссара, все звенья цепочек продовольственных поставок в Европе должны быть способны противостоять угрозам кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Серия кибератак привела к массовой порче продуктов питания в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    2 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Украинца арестовали в Польше за мошенничество в крупных размерах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники польской полиции задержали 29-летнего гражданина Украины по делу об обмане местной жительницы на сумму свыше 550 тыс. злотых.

    Как уточнили в местной полиции, злоумышленники убедили жительницу Вроцлава установить на телефон приложение для удаленного доступа к рабочему столу, передает РИА «Новости».

    Получив контроль над устройством, мошенники вывели со счетов потерпевшей свыше 550 тыс. злотых (около 137 тыс. долларов). После этого аферисты потребовали от женщины передать им еще одну сумму наличными.

    Сотрудники криминального отдела задержали 29-летнего гражданина Украины в тот момент, когда он пришел за деньгами. На допросе подозреваемый заявил, что работает таксистом, а забрать средства его попросил неизвестный мужчина.

    Следователи не поверили версии задержанного. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца. Ему предъявлено обвинение в имущественном мошенничестве в крупном размере, за которое польское законодательство предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста.

    В прошлом году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в республике.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    2 ноября 2026, 18:36 • Новости дня
    Наводнение повредило десятки домов и автомобилей на греческом острове Родос

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильное наводнение на греческом острове Родос повредило десятки домов и смыло по меньшей мере 60 автомобилей, сообщает In.gr.

    Наводнение в районе Архангелоса на острове Родос привело к масштабным разрушениям. Бурные потоки воды затопили десятки домов и предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал In.gr.

    К наводнению привели дожди, продолжавшиеся не менее 17 часов подряд. В результате по меньшей мере 60 автомобилей были смыты водой.

    Некоторые местные жители были вынуждены укрываться от воды на крышах домов, откуда их эвакуировали спасатели. Власти рекомендовали населению ограничить передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате наводнения.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 15:08 • Новости дня
    ЕК призвала СМИ к осторожности при обвинении России в кибератаке на холодильники

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять предельную осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    «Я был бы предельно осторожен, говоря об ответственности за этот инцидент», – заявил Ренье, подчеркнув, что в настоящий момент определение виновных не входит в задачи ведомства.

    Отвечая на вопросы о возможном расследовании причастности Москвы к инциденту, представитель Еврокомиссии отметил, что в Брюсселе не считают произошедшее единичным случаем, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас ведется интенсивная работа по повышению устойчивости европейской инфраструктуры к кибернетическим угрозам.

    В понедельник в супермаркетах ведущих сетей семи стран Евросоюза произошла крупная кибератака на морозильное оборудование. В результате инцидента, который в основном затронул Бельгию и Люксембург, температура в холодильниках повысилась на десятки градусов. Ущерб от порчи продуктов и техники оценивается в десятки миллионов евро. Этот случай полностью повторил сценарий кибератаки на магазины во Франции в начале октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия решила оценить готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

    В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал взлом холодильных систем попыткой подорвать продовольственную безопасность объединения.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами атаки на системы управления холодильным оборудованием.

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