ФССП назвала сумму взысканий с должников с начала года

В России за девять месяцев приставы взыскали более 737 млрд рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В период с января по сентябрь текущего года судебные приставы обеспечили возврат более 185 млрд рублей в пользу физических лиц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы ФССП.

В пользу юридических лиц за указанный период было взыскано свыше 552,4 млрд рублей. Кроме того, сотрудники ведомства взыскали 88 млрд рублей задолженностей по алиментам в целях защиты прав несовершеннолетних.

В материалах службы также отмечается, что под контролем приставов в рамках 3,2 тыс. исполнительных производств детям-сиротам предоставили жилые помещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил об увеличении количества принудительно выдворенных из России иностранных граждан в полтора раза.

В субботу глава ФССП рассказал о взыскании с водителей почти 11 млрд рублей по штрафам ГИБДД и заявил о взыскании с родителей более 500 млрд рублей алиментных платежей за последние десять лет.