NewsMaker: Санду отказалась рассматривать помилование экс-главы Гагаузии Гуцул

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет NewsMaker со ссылкой на источники в администрации, при отсутствии согласия осужденного ходатайство о помиловании не рассматривается, передает РИА «Новости».

«Обращение Игоря Додона не соответствует требованиям, предусмотренным положением для рассмотрения в рамках процедуры индивидуального помилования», – приводит издание слова источника.

Додон опубликовал публичный призыв к действующим властям освободить от наказания Гуцул, которая была ранее приговорена к семи годам лишения свободы. Политик сообщил, что передал письмо в администрацию президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Конституционный суд Молдавии отклонил запрос оппозиционной Партии социалистов, признав законным требование о знании румынского языка для кандидатов на пост главы Гагаузии.

Летом президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переводе вынесшей приговор Гуцул судьи Анны Кучереску в Высшую судебную палату страны.

В апреле Национальная администрация пенитенциарных учреждений Молдавии отказалась разрешить российскому дипломату Олегу Озерову посетить главу Гагаузской автономии в следственном изоляторе.