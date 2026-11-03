KFC подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

Tекст: Денис Тельманов

Заявки на регистрацию брендов были поданы 28 октября. Товарные знаки планируется зарегистрировать по 43-му классу международной классификации товаров и услуг, который включает услуги ресторанов с едой навынос, предприятий быстрого питания, а также обеспечение пищевыми продуктами и напитками с возможностью онлайн-заказа и доставки, передает ТАСС.

В апреле 2023 года корпорация Yum! Brands закрыла сделку по продаже локальных активов сети KFC российской компании «Смарт сервис» и покинула рынок.

Новые владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на торговую марку Rostic's. В настоящее время этими активами в России управляет фирма «Юнирест», принадлежащая «Смарт сервис».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце южнокорейская компания LG подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для линейки портативных беспроводных смарт-экранов.

В сентябре бывший франчайзи сети ресторанов Rostic’s инициировал процедуру собственного банкротства.

В августе американская корпорация McDonald's закрепила за собой интеллектуальные права на две торговые марки для сферы общепита.