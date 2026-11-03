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    3 ноября 2026, 18:01 • Новости дня

    Крупнейший профсоюз Франции призвал полицию присоединиться к забастовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября из-за планов властей заморозить выплаты.

    Отраслевой профсоюз CGT-Intérieur обратился ко всем сотрудникам министерства, полицейским, а также административному, техническому и специализированному персоналу с просьбой присоединиться к акции, передает РИА «Новости».

    В организации напомнили, что стражи порядка имеют право выходить на забастовку исключительно в свой выходной день и в гражданской одежде.

    Профсоюз указал на низкие зарплаты, нехватку кадров и планы властей по заморозке выплат, которые предусмотрены в проекте бюджета страны на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая волна протестов во Франции собрала 320 тыс. человек.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о государственном перевороте

    Tекст: Вера Басилая

    Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.

    «Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – заявил Свенчковский в эфире канала Kanal Zero. Он выразил уверенность, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать кворум, передает РИА «Новости». Свенчковский напомнил, что для принятия решений необходимо присутствие 10 из 15 судей.

    Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.

    В конце октября на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство инстанцией приняла Анна Корвин-Петровская. На фоне этих событий протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде.

    Председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном вводе свыше тысячи полицейских на территорию инстанции во время недавних протестов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 23:31 • Новости дня
    Протесты и беспорядки в выходные прошли в семи странах Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Акции протеста, прошедшие в выходные в семи европейских странах, сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией, сообщают информационные агентства.

    Демонстрации во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Британии, Швейцарии и Албании переросли в столкновения с полицией: протестующие громили витрины магазинов, строили и поджигали баррикады, бросали в силовиков камни, бутылки и пиротехнику, полиция отвечала водометами, слезоточивым газом и в ряде стран резиновыми пулями, передает ТАСС.

    Во Франции в субботу на улицы вышли не менее 320 тыс. человек, по всей стране произошли погромы и случаи мародерства, полиция задержала около 560 демонстрантов, сообщил телеканал TF1.

    В Германии более 100 тыс. человек участвовали в акциях более чем в 30 крупных городах, поджигались баррикады и грабились магазины, в Берлине, по данным полиции, задержали более 60 человек, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.

    В Цюрихе протестующие возводили и поджигали баррикады на дорогах, атаковали службы экстренной помощи с использованием пиротехники, в ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

    В Гааге во время стихийной акции молодежи полиция столкнулась с протестующими и задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.

    В Австрии на протесты вышло порядка 100 тыс. человек, по данным Der Standart, митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины и двинулись к Венскому университету, скандируя: «Молодежь, будущее, социализм!».

    В Лондоне у посольства США прошел митинг в поддержку движения Palestine Action, число задержанных превысило 300 человек.

    В Тиране полиция применила водометы и слезоточивый газ у здания кабинета министров, где демонстранты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает ATA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко объяснил молодежные беспорядки в Германии накопившимся недовольством политикой центральных властей и влиянием протестов во Франции.

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран.

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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    1 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.

    «Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

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    1 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе

    Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.

    В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.

    Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.

    Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.

    По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.

    Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.

    Газета Politico спрогнозировала волны беспорядков в ЕС зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

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    1 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    @ Auvergne-Rhone-Alpes

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции участники протестов сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В коммуне Гап протестующие прикрепили чучело главы государства к тележке из продуктового магазина с плакатом «Не покойся с миром», подожгли его и начали водить хоровод, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Marseillaise.

    По данным газеты Dauphine Libere, на сожжение чучела собрались около 100 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни во Франции.

    В субботу участники акции протеста во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлый понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций.

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    1 ноября 2026, 04:59 • Новости дня
    Полиция задержала более 100 участников беспорядков во Франкфурта-на-Майне

    В ходе протестов в Германии задержали около 180 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек и задействовали спецназ для восстановления порядка на улицах.

    В центре Франкфурта-на-Майне более тысячи полицейских были дислоцированы для подавления ночных беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hessenschau.

    Участники акций разбили витрину оружейного магазина, на улицах города зажгли костры. Полки магазинов после их набегов опустели.

    «На данный момент до выяснения обстоятельств задержаны более 30 человек. Полицейские мероприятия продолжаются. В настоящее время нас поддерживают силы других полицейских управлений земли Гессен, в том числе спецотряд полиции (SEK)», – заявили в правоохранительных органах Франкфурта-на-Майне.

    Позднее франкфуртская полиция сообщила о задержании еще 100 человек для проверки личностей, а также четверых несовершеннолетних, которые пытались вывезти украденные вещи.

    В Берлине также прошли задержания более 50 участников демонстраций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции города Йорна Иффлендера.

    В субботу молодежные протестные акции охватили 34 города Германии, для участия в них зарегистрировались 184,4 тыс. человек. Демонстранты потребовали провести реформу образования, принять меры против роста стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге с применением перцового газа.

    Тысячи человек присоединились к акциям молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких городах страны.

    В центре Берлина объединенный протест обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

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    31 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Le Figaro: В Бордо протестующие разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    Инцидент произошел в субботу на площади Виктуар в центре французского города. Участники манифестации, выражающие недовольство ухудшением экономической ситуации, уничтожили фигуру с поддельными банкнотами внутри ударами меча и сковороды, передает Le Figaro.

    В это же время массовые акции недовольства проходят и в других городах государства.

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о ранениях 1193 сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции.

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    2 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий лично заставлял польских послов подавать в отставку на фоне конституционного кризиса.

    Ранее послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох добровольно оставили свои должности на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны, передает РИА «Новости».

    «Я думал, что именно сотрудники пана президента уговаривали послов отказаться от своих постов, отказаться от своей миссии. Оказывается, это делал лично президент», – заявил Сикорский.

    Отвечая на вопрос журналистов о происхождении этих сведений, глава польского дипломатического ведомства заверил, что в министерстве иностранных дел есть соответствующая информация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши.

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

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    31 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

    МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу по всей Франции прошла новая волна протестов, в которой, по оценкам властей, приняли участие 320 тыс. человек, в конце акций произошли столкновения с полицией.

    На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

    В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

    В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

    В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.

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    1 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Во Франции задержали более 770 человек во время протестов

    BFMTV: Во Франции во время протестов задержали более 770 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних протестов против повышения стоимости жизни.

    Во Франции третью субботу подряд прошли общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К акциям присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также недовольные ситуацией в сфере образования студенты и школьники, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    «На всей территории страны в ходе манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже было произведено 779 задержаний», – сообщил телеканал.

    Протесты начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и акции охватили другие регионы. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ходе масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни во Франции пострадали как минимум 60 человек.

    Правоохранительные органы сообщили о задержании 565 участников субботних манифестаций.

    На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций протеста в выходные.

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    1 ноября 2026, 11:42 • Новости дня
    Во Франции на протестах против роста цен задержали более 560 человек

    Ici: Во Франции на протестах против роста цен задержали более 560 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Французские правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни, прошедших по всей стране в минувшую субботу.

    Количество задержанных во время субботних общенациональных протестов против роста цен во Франции составило 565 человек, передает радиостанция ici.

    Акции против повышения стоимости жизни проходят в республике третью субботу подряд. В них участвуют профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также недовольные ситуацией в сфере образования школьники и студенты.

    Протесты стартовали в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа, которые требовали улучшить состояние школ. Позже к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен, и манифестации охватили другие регионы. Самая массовая демонстрация состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, для разгона толпы полиция применяла водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов.

    Участники акции протеста во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента Франции Эммануэля Макрона.

    В понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций.

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    31 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Парижа применила силу к подростку при разгоне протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов после демонстрации против роста стоимости жизни.

    Мальчик пытался поднять с земли картонку с лозунгами, но потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами. После этого четыре правоохранителя окружили подростка и начали силой поднимать его с асфальта, передает РИА «Новости».

    Когда подросток встал на ноги, один из полицейских сильно толкнул его, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал. Окружающие возмутились жестоким обращением с ребенком и подошли помочь ему подняться.

    Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тыс. человек, из которых 70 тыс. в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В Париже тысячи человек вышли на очередную крупную демонстрацию с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

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    2 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков в ФРГ

    Канцлер Германии Мерц потребовал жестко пресекать насилие после беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал жестко пресекать любые проявления насилия после массовых беспорядков в городах страны, пообещав нулевую толерантность к правонарушителям.

    Мерц заявил, что правительство не проявит никакой толерантности к участникам массовых беспорядков, произошедших в минувшие выходные в ряде городов ФРГ, передает ТАСС. «Насилию нет места на наших улицах, и мое правительство не проявит здесь никакой толерантности. Тот, кто нападает на полицейских и спасателей и грабит магазины, совершает покушение на нашу свободу, глумится над обществом и законными интересами молодежи», – подчеркнул он.

    Глава правительства выразил благодарность силовикам за образцовые действия и отметил мирный характер участия абсолютного большинства молодых людей в демонстрациях. По его словам, политическая активность молодого поколения и беспокойство о будущем совпадают с позицией кабинета министров. Власти стремятся обеспечить молодежи стабильность и не допустить перекладывания на нее издержек стареющего общества.

    Вместе с тем канцлер признал наличие проблем в жилищной сфере и указал на необходимость разгрузить бюджеты для увеличения инвестиций федеральных земель в образование. Эти вопросы остаются приоритетными для правительства, а министр образования ФРГ Карин Прин продолжит диалог с молодежью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне.

    В воскресенье акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

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