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    3 ноября 2026, 17:57 • Новости дня

    Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан

    Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго с повышенной температурой.

    Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.

    На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.

    В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.

    Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 11:25 • Новости дня
    В портах Европы заблокировали 60 тыс. тонн российских удобрений для Африки

    Россия обвинила ЕС в блокировке 60 тыс. тонн предназначенных Африке удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что около 60 тыс. тонн российских минеральных удобрений, предназначенных для африканских стран, остаются заблокированными в европейских портах из-за санкций.

    Евстигнеева заявила, что изначально после введения антироссийских санкций в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов застряли около 262 тыс. тонн минеральных удобрений. Россия еще в 2022 году предложила безвозмездно передать эту продукцию нуждающимся странам Африки, передает РИА «Новости».

    «И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными еще около 60 тыс. тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», – заявила Евстигнеева.

    По ее словам, несмотря на трудности, Москве удалось отправить более 200 тыс. тонн удобрений в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш. Каждая поставка требовала преодоления множества бюрократических и финансовых барьеров, включая оплату налогов, хранения заблокированной продукции, фрахта и перевалки, при этом сами процессы оплаты были осложнены ограничениями.

    Дипломат подчеркнула, что европейские страны продолжают удерживать грузы, одновременно заявляя об угрозах глобальной продовольственной безопасности и пытаясь возложить ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза сократили импорт удобрений из России второй месяц подряд.

    В сентябре экспорт российских удобрений в государства объединения опустился до минимума с января.

    Весной российская сторона безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.

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    2 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

    Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожирение является главным фактором, влияющим на развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также сокращающим продолжительность жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    1 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа

    Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Ноябрь является оптимальным временем для вакцинации от гриппа, так как позволяет организму подготовиться к сезону эпидемии, сообщила заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

    «Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина  РИА «Новости».

    Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.

    Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

    При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.

    В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

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    1 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, но будет некоторое время доминировать наряду с другими вариантами, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

    Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    1 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Участники демонстрации во французском Лионе сожгли флаги США и Израиля

    Участники протестов против роста цен во Франции сожгли флаги США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе акции против снижения покупательной способности и роста цен в Лионе участники демонстрации сожгли флаги США и Израиля, передает телеканал CNEWS.

    Несколько человек в черных одеждах расстелили на стеклянной крыше остановки общественного транспорта флаги двух стран и начали топтать их ногами, передает ТАСС со ссылкой на CNEWS. Затем под одобрительные выкрики из толпы они сожгли флаги США и Израиля.

    Всего в субботней демонстрации в Лионе участвовали 19 тыс. человек. В ходе марша произошли беспорядки и столкновения с полицией, девять человек были задержаны, пятеро получили легкие ранения, из них четверо – сотрудники полиции, уточняет Lyon Capitale.

    В субботу по всей Франции возобновились акции протеста, в которых приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения происходили и в других городах. По всей стране были задержаны 565 человек.

    Протесты 31 октября стали продолжением выступлений 17 и 24 октября, которые сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье французские правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни.

    В субботу сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Голикова сообщила о росте финансирования ОМС почти в 23 раза за 20 лет

    Голикова: Обеспечение программы ОМС за 20 лет возросло почти в 23 раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за последние 20 лет увеличилось почти в 23 раза и достигло 5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период возросли почти в 23 раза – с 219 млрд до 5 трлн рублей», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Вице-премьер подчеркнула, что российская система здравоохранения на протяжении двух десятилетий развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов, что реализуется через национальные проекты и государственные программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство здравоохранения России сообщило о планах включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    В конце октября Минздрав разработал проект по включению 33 новых методов в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    На прошлой неделе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда ОМС на тот же период.

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    2 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве.

    Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

    В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

    На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

    В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.

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    3 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Нетаньяху призвал оппозицию отказаться от коалиции с арабскими партиями

    Нетаньяху призвал оппозицию к правительству национального единства

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями и поддержать формирование широкого правительства национального единства.

    Нетаньяху заявил, что израильское общество не желает видеть кабинет министров, зависящий от арабских партий РААМ и Объединенного арабского списка, которые, по его мнению, «поддерживают терроризм и отрицают существование еврейского государства».

    Политик подчеркнул, что его блок с самого начала выборной кампании выступал за создание широкого правительства национального единства, передает РИА «Новости».

    «Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу», – заявил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала окончательные результаты выборов в Кнессет, по которым блок Нетаньяху получил 53 мандата, оппозиция – 48, арабские партии – 19.

    Лидер оппозиционной партии «Вместе» Яир Лапид в пятницу признал сложность формирования нового правительства по итогам голосования.

    В среду политолог Саймон Ципис заявил о риске затяжного политического кризиса в Израиле из-за невозможности устойчивого парламентского большинства.

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