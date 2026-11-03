Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на карантин

Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на 10 дней на карантин

Tекст: Денис Тельманов

«Самое главное, сейчас все дети и вожатые в течение десяти дней должны находиться на карантине, дома, и по итогам этих десяти дней будет понятно, когда в школу пойдут. Сейчас всех нужно изолировать», – заявил Фаттахов.

По его словам, достаточно большое число родителей дали согласие на вакцинацию детей, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Татарстане 93 человека прошли обследование после контакта с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции.

Врачи Минздрава республики приняли меры для недопущения распространения менингококка.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки после возвращения из детского лагеря.