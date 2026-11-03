Финалист «Большой перемены»: Молодежь вносит вклад в развитие России своими проектами

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я уже третий год участвую в «Большой перемене», а до финала добрался впервые. Больше всего меня впечатлили программа финала и задания, которые мы здесь решали. От конкурса остались самые приятные впечатления», – рассказывает Абросимов.

По его словам, среди российской молодежи много талантливых ребят. Они умеют руководить командами, придумывают оригинальные решения и пробуют себя в творчестве. Многие ведут собственные проекты и тем самым вносят вклад в развитие страны, отметил собеседник.

«Я хочу, чтобы Россия и дальше развивалась. Я вижу ее страной, где у каждого человека есть возможности для саморазвития, где он может предлагать свои идеи и тем самым вносить вклад в ее развитие и процветание», – поделился Абросимов.



В эти дни в детском центре «Орленок» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена», на который приехали 1500 учеников 8–10-х классов из более чем 70 регионов страны. Больше всего ребят вышли в финал от Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Московской, Калужской и Нижегородской областей, а также Кузбасса.

Победители конкурса, лауреаты первой степени получат по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс., третьей – по 100 тыс. Премии предусмотрены и для педагогов-наставников: от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от награды ученика. Кроме того, наставники смогут пройти просветительскую программу партнеров «Большой перемены».

Финал завершится 4 ноября. Трансляцию церемонии закрытия можно будет посмотреть в официальном сообществе «Большой перемены» во «ВКонтакте». В тот же день в «Орленке» пройдут мероприятия ко Дню народного единства.

«Большая перемена» – флагманский проект российского движения детей и молодежи Движение Первых. Конкурс входит в число проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России.