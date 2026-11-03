Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

«Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.