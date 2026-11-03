Отец Илона Маска примерил башкирскую душегрейку во время поездки в Уфу

Tекст: Дарья Григоренко

Эррол Маск приехал в Уфу для участия в международном форуме «Российская креативная неделя – Евразия», который проходит со 2 по 4 ноября, передает РИА «Новости».

В межвузовском кампусе он побывал в лаборатории Башкирского государственного медицинского университета, где познакомился с современными медицинскими разработками. В лаборатории Уфимского государственного нефтяного технического университета ему представили проекты в области робототехники, инженерных решений и креативных индустрий.

«Не обошлось и без знакомства с национальным колоритом. Эррол Маск примерил душегрейку – традиционный элемент башкирского костюма. Он со студентами обсудил технологии долголетия, космонавтику, искусственный интеллект, цифровизацию и личные проекты молодых исследователей», – сообщили в кампусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с Эрролом Маском.

В августе Эррол Маск заявил о рекомендации знакомым переезжать в Россию. Бизнесмен назвал Россию удивительным местом.