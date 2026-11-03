Канадский военный вертолет получил серьезные повреждения при посадке на корабль

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в министерстве, инцидент произошел 6 октября во время операции Reassurance по сдерживанию России, сообщает РИА «Новости». «Во время посадки две лопасти главного винта врезались в хвостовую балку, повредив множественные элементы, включая пятую секцию ведущего вала хвостового винта», – заявили в ведомстве.

Экипаж выполнил аварийную остановку двигателя. Никто из четырех находившихся на борту военных не пострадал, однако повреждения вертолета оцениваются как «очень серьезные».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вблизи канадского города Монреаль произошло крушение вертолета с четырьмя погибшими.

В августе вертолет с отказавшим двигателем совершил аварийную посадку в Сочи.