Госдума и Минюст начали разработку законопроекта о традиционных ценностях

Останина: Госдума и Минюст готовят законопроект о традиционных ценностях

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом с тем, чтобы как у Маршака, у Чуковского понимали, что такое хорошо, а что такое плохо», – цитирует Останину РИА «Новости».

По ее словам, изначально возникали сомнения в необходимости отдельного закона на эту тему, поскольку уважение к старшим, патриотизм и историческая память казались очевидными вещами. Однако для некоторых граждан эти понятия оказались неочевидными, подчеркнула парламентарий.

Депутат добавила, что указ президента Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей стал своеобразным мерилом для законодателей и общественной жизни в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре зампред правительства Татьяна Голикова заявила о разработке нового плана мероприятий по сохранению традиционных ценностей.

В августе помощник президента Алексей Дюмин сообщил о планах посвятить заседание комиссии Госсовета вопросам сохранения исторической памяти.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о принятии 33 федеральных законов для защиты традиционных духовных ценностей.