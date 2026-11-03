Аферисты похитили 26 млн рублей у пенсионерки через дипфейк главы Приангарья

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленники более месяца обманывали жительницу Иркутской области и украли у нее крупную сумму с помощью современных цифровых технологий. В мошеннической схеме использовался цифровой аватар главы региона, сообщил сам Кобзев в своем канале в Max.

«Нейросети научились копировать голос и внешность человека, и преступники используют это, чтобы похищать деньги. Я знаю, о чем говорю: мой цифровой двойник стал инструментом для введения в заблуждение жителей Иркутской области», – заявил губернатор.

По данным полиции, пенсионерке позвонили якобы из приемной губернатора и убедили установить специальное приложение. После этого преступник по видеосвязи предстал в образе главы Приангарья и сообщил женщине о ее причастности к финансированию недружественных стран.

Затем лжесотрудник ФСБ заставил потерпевшую снять со счетов более 32 млн рублей и передать курьеру основную часть суммы. Для предотвращения передачи оставшихся 6 млн рублей полицейским пришлось привлечь врачей скорой помощи и спасателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре жительница Москвы лишилась более 23 млн рублей из-за телефонных аферистов.

В марте родственница погибшего на СВО военнослужащего из Бурятии поверила звонкам лжесотрудников ведомств и потеряла почти 8,5 млн рублей.

В прошлом году жительница Новосибирской области передала мошенникам более 14,5 млн рублей наличными.