Хакеры попытались разогреть холодильники магазина в Афинах до 150 градусов

Хакеры попытались нагреть холодильник в мясном магазине Афин до 150 градусов

Tекст: Денис Тельманов

Рано утром сотрудники магазина заметили ненормальную работу оборудования и невозможность изменить настройки вручную. Выяснилось, что система была взломана, пишет ТАСС со ссылкой на греческий телеканал Skai.

Техник смог вовремя восстановить контроль над оборудованием, благодаря чему удалось избежать порчи запасов мяса. По словам специалиста обслуживающей компании, аналогичные проблемы возникли в супермаркете и кафе в том же районе.

После инцидента беспроводное соединение холодильников временно отключили до принятия мер защиты.

Директор технической компании пояснил, что злоумышленники используют специальные программы для поиска подключенных к интернету профессиональных систем охлаждения с возможностью дистанционного управления. Подобные атаки уже фиксировались в различных районах Греции, включая город Каламата, однако ранее они не предавались огласке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

Напомним, хакеры вывели из строя холодильники в магазинах не менее десяти европейских стран. Европейская комиссия решила оценить готовность бизнеса к подобным инцидентам после массовых отключений оборудования.