Полиция Польши отказалась разгонять митинг у здания Конституционного суда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главная комендатура полиции Польши оставила без рассмотрения требование Корвин-Петровской о разгоне демонстрантов из-за отсутствия правовых оснований для силового вмешательства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

«Принять решение о роспуске собрания при наличии соответствующих предпосылок может только мэр столицы Рафал Тшасковский, однако такого распоряжения от городских властей не поступало», – подчеркивается в сообщении.

Акция протеста у стен суда официально зарегистрирована в мэрии Варшавы и проходит на законных основаниях. Ранее Корвин-Петровская направила в Главную комендатуру полиции официальное письмо с требованием удалить митингующих от входа в ведомство. Свое обращение она мотивировала соображениями безопасности судей в преддверии назначенного на вторник общего собрания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг Конституционного суда.

В тот же день постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершил свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.