Вьетнам вошел в исследовательскую программу российского ядерного реактора МБИР

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в госкорпорации, Вьетнам вошел в проект центра исследований на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого научного ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что лидер консорциума «Международный центр исследований на базе реактора МБИР» и Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ подтверждает готовность сторон развивать сотрудничество на научной платформе международного центра исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

В том же месяце Росатом сообщил о партнерстве с Вьетнамом по созданию российского многоцелевого научного комплекса.

В апреле делегация госкорпорации провела переговоры с китайскими коллегами о возможности проведения научных экспериментов на исследовательском реакторе МБИР.