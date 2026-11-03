Стилист назвала способы сохранить укладку под шапкой зимой

Стилист Кулакова посоветовала не надевать зимнюю шапку на влажные волосы

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, главным правилом сохранения укладки зимой является полный отказ от надевания шапки на влажные волосы, поскольку после высыхания могут остаться нежелательные заломы, пишет «Газета.Ru».

Эксперт посоветовала выбирать свободные головные уборы с мягкой внутренней поверхностью, а при электризации прядей отдавать предпочтение шелковой или атласной подкладке. Вместо плотных муссов и лаков рекомендуется использовать спреи для прикорневого объема.

«При выборе укладочных средств важно учитывать и тип волос. Тонким волосам подойдут легкие текстуры, которые не утяжеляют пряди, кудрявым – несмываемые увлажняющие средства, помогающие сохранить форму локонов и сделать волосы более гладкими. А для коротких стрижек лучше выбирать продукты с подвижной фиксацией, чтобы после снятия шапки прическу можно было легко поправить руками», – отметила Кулакова.

Обладателям длинных волос специалист порекомендовала собирать их в свободный низкий хвост или нетугую косу, а также использовать антистатик-спрей или сухой шампунь для возвращения свежести и объема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре опрошенные эксперты рассказали о негативном влиянии химической завивки на качество волос.

Весной стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил об отсутствии связи между благопристойностью одежды и длиной юбки.

В мае врач-эндокринолог Дарья Подчиненова сообщила о необходимости следить за самочувствием после употребления недожаренного шашлыка.