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    3 ноября 2026, 15:45 • Новости дня

    Стилист назвала способы сохранить укладку под шапкой зимой

    Стилист Кулакова посоветовала не надевать зимнюю шапку на влажные волосы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стилист по волосам Екатерина Кулакова дала советы по сохранению объема и формы укладки под шапкой в зимнее время года.

    По ее словам, главным правилом сохранения укладки зимой является полный отказ от надевания шапки на влажные волосы, поскольку после высыхания могут остаться нежелательные заломы, пишет «Газета.Ru».

    Эксперт посоветовала выбирать свободные головные уборы с мягкой внутренней поверхностью, а при электризации прядей отдавать предпочтение шелковой или атласной подкладке. Вместо плотных муссов и лаков рекомендуется использовать спреи для прикорневого объема.

    «При выборе укладочных средств важно учитывать и тип волос. Тонким волосам подойдут легкие текстуры, которые не утяжеляют пряди, кудрявым – несмываемые увлажняющие средства, помогающие сохранить форму локонов и сделать волосы более гладкими. А для коротких стрижек лучше выбирать продукты с подвижной фиксацией, чтобы после снятия шапки прическу можно было легко поправить руками», – отметила Кулакова.

    Обладателям длинных волос специалист порекомендовала собирать их в свободный низкий хвост или нетугую косу, а также использовать антистатик-спрей или сухой шампунь для возвращения свежести и объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре опрошенные эксперты рассказали о негативном влиянии химической завивки на качество волос.

    Весной стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил об отсутствии связи между благопристойностью одежды и длиной юбки.

    В мае врач-эндокринолог Дарья Подчиненова сообщила о необходимости следить за самочувствием после употребления недожаренного шашлыка.

    3 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, пишут украинские СМИ.

    На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

    Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

    Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

    Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    3 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    Полиция на Украине задержала заявившую о «пыточной» под Киевом женщину-медика

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская полиция задержала женщину-медика, рассказавшую о неофициальной тюрьме под Киевом, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «На стриме у нас находилась врач, героиня сегодняшнего дня, которая отбила фактически в этом доме, в этой пыточной четырех больных людей. Во время стрима прибыла полиция, врач сообщила, что ее задерживают, и после этого стрим прервался», – сообщил экс-депутат.

    По данным ряда украинских СМИ, женщина якобы не являлась сотрудницей клиники, которую она называла в качестве своего места работы. При этом некоторые издания пишут, что журналистам дана команда по ее дискредитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    В корпусе назвали протест у неофициальной тюрьмы саботажем. Неизвестные в гражданской одежде напали на участников акции протеста.

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    3 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    The Guardian: Европа намерена разместить силы на Украине после окончания конфликта
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией. Коалиция планирует разместить военных на Украине и разрешить им открывать ответный огонь в случае нападения со стороны российских сил, пишет The Guardian.

    Британо-французские стабилизационные силы не будут полагаться на американские системы или технологии, такие как Starlink компании Илона Маска, и будут состоять почти исключительно из европейцев. Военные планируют действовать в оборонительном ключе, однако готовы защищаться в случае атак во время возможной миротворческой миссии после прекращения огня.

    «Понятно, что мы будем защищать наши силы от любой агрессии», – заявил The Guardian знакомый с планами западный чиновник.

    В конце месяца в Польше пройдут учения Koalicja с участием 11 стран, на которых европейские военные отработают быстрое развертывание на Украине в случае окончания конфликта. В проверке многонациональных сил примут участие 2,8 тыс. солдат, моряков и летчиков. Франция предоставит 1,5 тыс. военнослужащих, а Британия – 300 солдат.

    Командующий коалиционными силами генерал-лейтенант Том Бейтман отметил, что Британия, Франция и другие европейские страны намерены предоставить Киеву надежные гарантии безопасности после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что эти силы не относятся к НАТО и будут действовать вне западного военного альянса при минимальной или нулевой поддержке США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военнослужащие из стран коалиции желающих запланировали отработать в Польше переброску контингента на Украину. В январе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа создать военные базы на украинской территории в случае прекращения огня. В прошлом году Париж и Лондон рассмотрели возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности.

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    3 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Мединский возглавил делегацию России на переговорах по Украине в Абу-Даби

    Назван глава делегации России на переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский останется руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Встреча представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский», – сказал Песков.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    2 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России

    Тюменка Александра Сташкевич стала участницей конкурса «Мисс Вселенная»

    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в мастера спорта по чир-спорту Александра Сташкевич из Тюмени представит Россию на 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2026» в Пуэрто-Рико.

    Финалистка национального смотра 2023 года отправится в Пуэрто-Рико для участия в 75-м международном соревновании, сообщается в группе конкурса красоты «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте».

    «Совсем скоро в Пуэрто-Рико состоится 75-й конкурс «Мисс Вселенная». Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2026» представит Александра Сташкевич! 21-летняя Александра из Тюмени – финалистка топ-10 конкурса «Мисс Россия – 2023», – заявили организаторы.

    Девушка является семикратной чемпионкой России по чир-спорту и кандидатом в мастера спорта. Более 11 лет она посвятила спорту и выступала в составе национальной сборной.

    В настоящее время Сташкевич учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета. Она имеет опыт работы корреспондентом хоккейных клубов «Рубин» и «Тюмень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    Летом обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия» стала Марина Куклачева.

    В июле жительница Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Земля».

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    2 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    В неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка, пишут украинские СМИ.

    Подростка вывели из дома, забрать его дали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой, он в плохом состоянии. В Нацгвардии не объяснили, почему ребенок оказался в здании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Силовики открыли огонь во время столкновений с протестующими.

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    2 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    @ Mateusz Kotowicz/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий.

    Польские силовики проводят превентивные мероприятия на фоне якобы существующих рисков в приграничной зоне, передает РИА «Новости». «В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.

    По его словам, поводом для наращивания присутствия силовиков стали сообщения о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких доказательств существования угроз он не привел.

    Боронь добавил, что на границу прибыли подразделения полиции из других воеводств. В операции также задействованы полицейские антитеррористы.

    Ранее самолет-разведчик НАТО провел более четырех часов у Калининградской области.

    В конце октября посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае атаки на Калининградскую область.

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    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    3 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    Опросы предрекли демократам разгромную победу на выборах в Конгресс США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Практически все основные опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США масштабную победу над республиканцами на промежуточных выборах в Конгресс.

    Большинство американских индикаторов указывает на масштабный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США, пишет Axios.

    По данным аналитика Нейта Силвера, вероятность получения демократами контроля над Палатой представителей составляет 95%, а над Сенатом – 80%. Опросы New York Times показывают лидерство кандидатов от Демократической партии во всех семи ключевых штатах, включая Техас и Мичиган.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил социологов в намеренном создании иллюзии успеха демократов для подавления явки республиканцев. «Они пытаются создать эту идею синей волны и используют для этого цифры опросов», – заявил Джонсон.

    При этом сами социологи опасаются, что их модели вновь недооценивают электорат президента США Дональда Трампа, как это происходило в прошлые годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. В странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить Трампа атаковать иранские объекты сразу после голосования в США.

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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    3 ноября 2026, 08:27 • Новости дня
    При атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека
    При атаке украинских беспилотников на НПЗ в Ярославле пострадали два человека
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку 124 беспилотных летательных аппаратов на НПЗ завод в Ярославле, пострадали два человека, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Повреждения получили объекты инфраструктуры предприятия, спецслужбы ликвидируют возгорание. Два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщил Евраев в Max.

    Обломками сбитых беспилотников выбиты стекла в многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили.

    Губернатор призвал жителей не приближаться к фрагментам дронов и не пользоваться рядом с ними телефонами, а незамедлительно сообщать об их местонахождении по номеру 112.

    Ранее введенные ограничения на движение транспорта сняты. Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменено, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, общественный транспорт курсирует по привычным маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евраев во вторник сообщал о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы, а также предупреждал жителей и гостей региона о ракетной опасности.

    В понедельник Украина возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В сентябре движение автотранспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы восстановили после приостановки из-за угрозы атаки дронов.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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