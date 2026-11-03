ЕК призвала СМИ к осторожности при обвинении России в кибератаке на холодильники

Tекст: Вера Басилая

«Я был бы предельно осторожен, говоря об ответственности за этот инцидент», – заявил Ренье, подчеркнув, что в настоящий момент определение виновных не входит в задачи ведомства.

Отвечая на вопросы о возможном расследовании причастности Москвы к инциденту, представитель Еврокомиссии отметил, что в Брюсселе не считают произошедшее единичным случаем, передает ТАСС.

По его словам, сейчас ведется интенсивная работа по повышению устойчивости европейской инфраструктуры к кибернетическим угрозам.

В понедельник в супермаркетах ведущих сетей семи стран Евросоюза произошла крупная кибератака на морозильное оборудование. В результате инцидента, который в основном затронул Бельгию и Люксембург, температура в холодильниках повысилась на десятки градусов. Ущерб от порчи продуктов и техники оценивается в десятки миллионов евро. Этот случай полностью повторил сценарий кибератаки на магазины во Франции в начале октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия решила оценить готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

В понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал взлом холодильных систем попыткой подорвать продовольственную безопасность объединения.

В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами атаки на системы управления холодильным оборудованием.