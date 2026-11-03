Туск: Польский спецназ GROM направлен к границе с Россией

Туск: Польша направила спецназ GROM к границе с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом Туск сообщил перед заседанием кабмина, трансляция которого велась в социальных сетях канцелярии польского правительства. По его словам, принято решение о направлении значительных сил полиции, погранслужбы и контртеррористических подразделений в приграничный район, пишет ТАСС.

Свое решение премьер мотивировал сообщениями спецслужб о якобы готовящихся «диверсиях и провокациях», однако доказательств не привел.

Первым о появлении спецназовцев на границе сообщил портал Wirtualna Polska. По его данным, подразделение будет заниматься наблюдением за ситуацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полковник польских Вооруженных сил Цезарий Кисковяк сообщил о формировании новой бригады территориальной обороны на российской границе в течение двух лет.



В понедельник главный комендант польской полиции Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом угрозы диверсий.