При пожаре в калужском приюте погибли 16 собак и четыре кошки

МЧС: При пожаре в приюте в Калужской области погибли 16 собак и четыре кошки

Tекст: Алексей Дегтярёв

В приюте для животных в Боровском муниципальном округе произошел пожар, в результате которого погибли 16 собак и четыре кошки, сообщили ТАСС в ведомстве.

В МЧС добавили, что к настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

В Хабаровске локализовали пожар в одноэтажном здании автосервиса.

В прошлом году в волгоградском частном приюте для собак в результате пожара сгорели порядка 30 животных.