Сборная Норвегии отказалась играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

Норвегия отказалась играть против сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

Tекст: Тимур Шайдуллин

Организация уведомила о своем решении совет Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира.

«Исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодня информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года», – заявили в Норвежском хоккейном союзе.

В союзе добавили, что участие в матчах против России может подвергнуть игроков и персонал серьезным рискам, поэтому приоритетом является их безопасность. Остальные встречи норвежцев в группе будут проведены согласно расписанию.

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ранее допустил, что сборная России может заменить на турнире 2027 года команду Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

В тот же день стало известно, что власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок.

В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения турнира в 2027 году из-за возвращения российских команд.