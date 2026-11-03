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    3 ноября 2026, 14:46 • Новости дня

    Сборная Норвегии отказалась играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею

    Норвегия отказалась играть против сборной России на ЧМ-2027 по хоккею

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная Норвегии не будет проводить матчи против команды России на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии, сообщил Норвежский хоккейный союз.

    Организация уведомила о своем решении совет Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости».

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира.

    «Исходя из текущей ситуации и имеющейся у нас на сегодня информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 года», – заявили в Норвежском хоккейном союзе.

    В союзе добавили, что участие в матчах против России может подвергнуть игроков и персонал серьезным рискам, поэтому приоритетом является их безопасность. Остальные встречи норвежцев в группе будут проведены согласно расписанию.

    Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон ранее допустил, что сборная России может заменить на турнире 2027 года команду Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день стало известно, что власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения турнира в 2027 году из-за возвращения российских команд.

    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    3 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Reuters: AJ Products отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать чемпионаты мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным турнирам, заявил генеральный директор фирмы Дэвид Брэй.

    Шведская компания AJ Products, выступавшая спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1989 года, отказалась поддерживать турнир в следующем году, пишет Reuters.

    «Мы приняли решение, что логотип AJ не будет связан с мужским чемпионатом мира IIHF в следующем году, поскольку теперь России снова разрешено соревноваться», – заявил Брэй.

    По его словам, компания сотрудничала с Международной федерацией хоккея (IIHF) на протяжении 37 лет. Брэй отметил, что решение об отказе от спонсорства было принято легко после постановления суда.

    Чешская букмекерская компания Tipsport также назвала решение CAS скандальным и отказалась размещать рекламу во время матчей с участием сборной России. Дальнейшие действия фирма определит после прояснения позиции IIHF и национальных федераций.

    Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 13 по 30 мая в немецких городах Дюссельдорф, Гельзенкирхен и Мангейм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Федерация хоккея Германии задумалась об отказе от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд. В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть сборные России на международные соревнования. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал это решение концом дискриминации в мировом хоккее.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    3 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов

    Фетисов счел спектаклем отказ западных стран допускать российских хоккеистов

    Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Намерение ряда западных стран игнорировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к участию в международных стартах является продолжением политики издевательства над спортсменами, передает РИА «Новости».

    «Это продуманный спектакль и продолжение издевательств над нашими спортсменами. По-другому я эту ситуацию не вижу. В нем участвуют и правительства разных стран, и федерации, и мэры каких-то задрипанных городов высказывают свое мнение», – заявил Фетисов.

    Он добавил, что без гарантий государств сейчас было бы неправильно обольщаться, и в хоккее россиянам пока радоваться нечему.

    CAS 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27, в том числе на мужской чемпионат мира в Германии. После этого председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц заявил о возможном отказе от проведения турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году.

    В пятницу министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    В ЕК признали ущерб европейскому бизнесу от кибератаки на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    «Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», – цитирует Хансена ТАСС. Он отметил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако европейскому бизнесу нанесен реальный ущерб.

    По словам еврокомиссара, все звенья цепочек продовольственных поставок в Европе должны быть способны противостоять угрозам кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Серия кибератак привела к массовой порче продуктов питания в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    2 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Украинца арестовали в Польше за мошенничество в крупных размерах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники польской полиции задержали 29-летнего гражданина Украины по делу об обмане местной жительницы на сумму свыше 550 тыс. злотых.

    Как уточнили в местной полиции, злоумышленники убедили жительницу Вроцлава установить на телефон приложение для удаленного доступа к рабочему столу, передает РИА «Новости».

    Получив контроль над устройством, мошенники вывели со счетов потерпевшей свыше 550 тыс. злотых (около 137 тыс. долларов). После этого аферисты потребовали от женщины передать им еще одну сумму наличными.

    Сотрудники криминального отдела задержали 29-летнего гражданина Украины в тот момент, когда он пришел за деньгами. На допросе подозреваемый заявил, что работает таксистом, а забрать средства его попросил неизвестный мужчина.

    Следователи не поверили версии задержанного. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца. Ему предъявлено обвинение в имущественном мошенничестве в крупном размере, за которое польское законодательство предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста.

    В прошлом году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в республике.

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    3 ноября 2026, 02:13 • Новости дня
    Чехия собралась отказать в визах российским хоккеисткам

    Журналист Копецкий: Чехия не выдаст визы российским хоккеисткам на юниорский ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Чехии планируют отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по хоккею среди юниорок, сообщил чешский журналист Йозеф Копецкий.

    «В Чехии российские игроки на чемпионате мира по хоккею до 18 лет в Остраве не сыграют. Они не получат визы», – написал Копецкий в X.

    По словам журналиста, министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российских хоккеистов к соревнованиям, никак не обязывает правительство разрешать въезд спортсменов из России на чешскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чешский хоккейный союз отказался допустить сборную России к соревнованиям.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности из-за участия российских команд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о готовности ведомства оказывать помощь российским хоккеистам при получении виз.

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    2 ноября 2026, 18:36 • Новости дня
    Наводнение повредило десятки домов и автомобилей на греческом острове Родос

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильное наводнение на греческом острове Родос повредило десятки домов и смыло по меньшей мере 60 автомобилей, сообщает In.gr.

    Наводнение в районе Архангелоса на острове Родос привело к масштабным разрушениям. Бурные потоки воды затопили десятки домов и предприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал In.gr.

    К наводнению привели дожди, продолжавшиеся не менее 17 часов подряд. В результате по меньшей мере 60 автомобилей были смыты водой.

    Некоторые местные жители были вынуждены укрываться от воды на крышах домов, откуда их эвакуировали спасатели. Власти рекомендовали населению ограничить передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате наводнения.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    2 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки на холодильники

    Reuters: Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская компания IKEA сообщила о хакерской атаке на системы управления холодильным оборудованием в своем магазине в бельгийском городе Монс.

    В результате ночной кибератаки пострадали сети супермаркетов в нескольких странах, пишет Reuters. В качестве меры предосторожности руководству IKEA пришлось изъять часть продуктов питания из холодильных камер ресторана.

    Представитель компании заявил, что от действий злоумышленников могли пострадать и другие объекты IKEA, в связи с чем расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак и компьютерных сбоев в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал атаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильного оборудования в 13 супермаркетах.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    Финский политик заявил об осведомленности ЕС о пыточных на Украине

    Финский политик Мема обвинил ЕС в замалчивании ситуации с пыточными на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз осведомлен о существовании пыточных камер на Украине, однако продолжает закрывать на это глаза, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    «ЕС полностью осведомлен об этих камерах пыток, но на протяжении многих лет продолжает закрывать на них глаза», – написал Мема в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, такое молчание европейских лидеров может расцениваться как соучастие в преступлениях Киева, а также свидетельствует о неуважении к верховенству права и правам человека.

    Он задался вопросом, как долго ЕС будет продолжать затягивать конфликт и делать вид, что не замечает этих преступлений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об угрозе российским пленным из-за обнаружения секретных тюрем под Киевом.

    В пятницу украинское Государственное бюро расследований сообщило о задержании сотрудников военкомата по подозрению в пытках мобилизованных.

    МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением.

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    2 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Филиппо назвал Евросоюз диктатурой из-за вмешательства в дела Польши

    Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо назвал Евросоюз диктатурой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что последние действия Брюсселя в Польше, Румынии и Венгрии доказывают превращение Евросоюза в диктатуру.

    «ЕС – это диктатура, которая организовала захват здания Конституционного суда в Польше, чтобы изгнать оттуда судей – сторонников национальных интересов», – приводит слова Филиппо РИА «Новости».

    Он отметил, что Брюссель добился отмены президентских выборов в Румынии в 2024 году и тюремного заключения победившего кандидата.

    Кроме того, политик напомнил об обеспечении победы проевропейского кандидата Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. По его словам, Мадьяр сразу после прихода к власти взял под контроль средства массовой информации и запретил политическим оппонентам вновь участвовать в выборах.

    Филиппо также указал на двойные стандарты Евросоюза при оценке референдумов по евроконституции в 2005 году. Он подчеркнул, что Брюссель проигнорировал результаты голосования во Франции и Нидерландах, где победили противники объединения, но признал итоги референдума в Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в кризисе вокруг Конституционного суда.

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    3 ноября 2026, 09:37 • Новости дня
    У участницы ЧМ по борьбе Смирновой диагностировали проникающее ранение глаза

    У борца Смирновой диагностировали проникающее ранение глазного яблока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врачи диагностировали у российской спортсменки Елизаветы Смирновой, которая получила травму на чемпионате мира по борьбе в Астане, проникающее ранение глазного яблока.

    Смирнова перенесла операцию в Махачкале 2 ноября, пишет ТАСС. Травму она получила 27 октября в схватке 1/8 финала с американкой Морган Тернер в весовой категории до 50 кг.

    Соперница дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Смирновой засчитали победу, но врачи на турнире выявили у нее повреждение роговицы и не допустили к продолжению соревнований.

    «Врач сказала, что хорошо, что мы сделали еще здесь, в Махачкале, обследование, потому что это совсем не нормально, что мне оставили такую открытую рану: у нее слишком большая протяженность. Мне объяснили, что первые два слоя разрушены, и повреждение уже переходило на третий», – заявила Смирнова.

    Она отметила, что по обследованию в Казахстане было выявлено внешнее повреждение, однако выяснилось, что есть и внутреннее. По словам спортсменки, операция далась ей тяжело, но прошла успешно. Смирнова является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Смирновой, получившей травму на чемпионате мира в Астане, сделали операцию.

    Россиянка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на этих соревнованиях.

    Амина Танделова также стала бронзовым призером чемпионата мира в Казахстане.

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    3 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕК начала расследование хакерских атак на холодильники в супермаркетах

    Politico: Еврокомиссия проверит готовность супермаркетов к кибератакам

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза, сообщает Politico.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после отключения холодильников в десятках магазинов как минимум в шести странах Евросоюза, пишет Politico.

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил, что атаки обсудят на следующем заседании коллегии по безопасности.

    «Европа должна быть готова к новым и развивающимся угрозам в цепи поставок продовольствия», – подчеркнул он. По словам Хансена, регулярные кибератаки вызывают серьезное беспокойство, так как приводят к экономическим потерям для ретейлеров и пустым полкам для потребителей.

    Инциденты зафиксировали в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Представители торговых сетей сообщили о резком повышении температуры в холодильниках до 50 градусов Цельсия. Эти сбои произошли после аналогичных атак во Франции в октябре, когда хакеры дистанционно включали системы разморозки, вызывая порчу продуктов.

    Коллегия по безопасности под руководством председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен рассматривает подобные инциденты в контексте уязвимости Европы перед гибридной войной. Хансен заверил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако назвал атаки преднамеренной попыткой подорвать доверие граждан к системе поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    На прошлой неделе Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки на военных базах США.

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