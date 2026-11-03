Правительство выделило 600 млн рублей на строительство порта на Сахалине

Кабмин России направил 600 млн рублей на рыбный порт Корсаков

Tекст: Елизавета Шишкова

Средства пойдут на обновление гидротехнических сооружений торговой гавани в Дальневосточном федеральном округе, передает ТАСС.

«Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 млн рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест на острове», – заявил Мишустин.

Глава кабмина напомнил о необходимости нарастить вложения в промышленные и инфраструктурные проекты ДФО. По его словам, после завершения реконструкции порт Корсаков станет частью Трансарктического транспортного коридора, что позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов, а также сократить время обработки грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства бывшему вице-премьеру Юрию Трутневу за развитие Дальнего Востока.

Полпред президента в ДФО Олег Кожемяко заявил о необходимости сохранить и приумножить заданные темпы развития макрорегиона.

В сентябре президент Владимир Путин призвал продолжить активное развитие дальневосточных и арктических территорий.