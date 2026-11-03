Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

Tекст: Вера Басилая

«Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.