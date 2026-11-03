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    3 ноября 2026, 14:33 • Новости дня

    Лукашенко: Граждане Польши покажут «кузькину мать» польским властям

    Лукашенко предупредил руководство Польши о возможных массовых протестах граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности предупредил руководство Польши о вероятности массовых протестов, участники которых покажут властям «кузькину мать».

    «Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться… Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им кузькину мать», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    На прошлой неделе в Польше резко обострился конфликт между канцелярией премьера и президентским дворцом. Политический кризис разгорелся вокруг Конституционного суда, часть членов которого назначило прежнее правительство.

    Власти страны во главе с премьером Дональдом Туском попытались отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и пытались прорвать заграждения. Лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом госпереворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношении западных стран к украинским беженцам как к людям второго сорта.

    В понедельник кипрский журналист Алекс Христофору сообщил о панике премьер-министра Польши Дональда Туска после публикации заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о польском политическом кризисе.

    В субботу депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

    2 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Отстраненный глава Конституционного суда Польши заявил о госперевороте в стране

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский заявил о государственном перевороте

    Tекст: Вера Басилая

    Отстраненный от исполнения обязанностей председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что в стране произошел государственный переворот.

    «Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше», – заявил Свенчковский в эфире канала Kanal Zero. Он выразил уверенность, что на назначенном на вторник общем собрании судей Конституционного суда не удастся собрать кворум, передает РИА «Новости». Свенчковский напомнил, что для принятия решений необходимо присутствие 10 из 15 судей.

    Политический кризис вокруг инстанции обострился после попытки правительства Дональда Туска отстранить Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.

    В конце октября на сайте Конституционного суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского, а руководство инстанцией приняла Анна Корвин-Петровская. На фоне этих событий протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее очередным этапом прогрессирующего переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде.

    Председатель Верховного суда Збигнев Капиньский заявил о незаконном вводе свыше тысячи полицейских на территорию инстанции во время недавних протестов.

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    2 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Сикорский обвинил Россию в кризисе вокруг Конституционного суда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг польского Конституционного суда.

    «Мы имеем дело с беспрецедентным масштабом сотрудничества между российскими аккаунтами и пропагандистскими ресурсами, с одной стороны, и представителями глобальных крайне правых движений – с другой. Это явный союз или, по крайней мере, скоординированная деятельность», – цитирует Сикорского РИА «Новости».

    По его мнению, это должно заставить поляков задуматься о том, кто хочет «посеять смуту» в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

    В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

    В тот же день депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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    3 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет вместе с Россией

    Лукашенко: Евросоюз снова будет сотрудничать с Россией
    @ Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстоятельства заставят Евросоюз снова сотрудничать с Россией, изменят нынешнюю политику ЕС новые люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Я абсолютно убежден, как человек давно в политике, завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает… Придут новые люди, я уже об этом тоже говорил, которые изменят эту политику», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также президент Белоруссии отметил, что Европа занимается самоизоляцией, в результате чего Евросоюз только слабеет, хотя сильный и самодостаточный ЕС был бы в интересах всех.

    Кроме того, Лукашенко констатировал, что ОБСЕ находится на задворках мировых и европейских процессов, и выразил опасение, что ООН из-за своего бездействия уготована роль Лиги Наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Минске состоялись межмидовские консультации России и Белоруссии по вопросам европейской проблематики.

    В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал Евросоюз непривлекательным для россиян.

    Ранее Лукашенко заявил о колоссальной мощи возможного союза России и ЕС.

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    2 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в принуждении послов к отставке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий лично заставлял польских послов подавать в отставку на фоне конституционного кризиса.

    Ранее послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох добровольно оставили свои должности на фоне ситуации вокруг Конституционного суда страны, передает РИА «Новости».

    «Я думал, что именно сотрудники пана президента уговаривали послов отказаться от своих постов, отказаться от своей миссии. Оказывается, это делал лично президент», – заявил Сикорский.

    Отвечая на вопрос журналистов о происхождении этих сведений, глава польского дипломатического ведомства заверил, что в министерстве иностранных дел есть соответствующая информация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в Конституционном суде Польши.

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.

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    2 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Лавров прибыл в Минск на конференцию по евразийской безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Глава российского дипломатического ведомства выступит на конференции, где уделит внимание путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    Также Лавров затронет вопрос разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    В предстоящем мероприятии планируют принять участие высшие должностные лица, руководство исполнительных структур, действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

    Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября в столице Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в ходе выступления на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Лавров обвинил западные страны в открытой подготовке новой крупной войны на территории Европы.

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    2 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Постпред Польши при ООН ушел в отставку из-за кризиса в стране

    МИД Польши: Постпред при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    Посол обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в соцсети X.

    Глава министерства удовлетворил эту просьбу. Щерский завершит свою работу при всемирной организации до конца текущего месяца.

    На прошлой неделе из-за ситуации вокруг Конституционного суда в отставку также подали послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье секция полиции польского профсоюза «Солидарность» направила письмо главному коменданту полиции с требованием разъяснить статус сотрудников на фоне противостояния в Варшаве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила польским властям о поддержке государственного переворота на Украине.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Лукашенко и брянский губернатор обсудили товарооборот на миллиард долларов

    Брянская область запланировала товарооборот с Белоруссией в 1 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Минске с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком, обсудив увеличение двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов.

    Власти Брянской области намерены довести объем товарооборота с Белоруссией до 1 млрд долларов, пишут СМИ«Российская газета». Российский регион уже входит в первую десятку субъектов страны по объемам торговли с республикой.

    На встрече с брянской делегацией глава Белоруссии отметил важность взаимовыгодного сотрудничества. «Соседей не выбирают и нужно делать все, чтобы соседство было на пользу всем», – заявил Лукашенко.

    Ковальчук назвал достижение определенного уровня товарооборота самым ярким и понятным показателем двустороннего взаимодействия. Основными сферами кооперации станут машиностроение и строительство, включая возведение жилья и объектов социальной инфраструктуры.

    Кроме того, калужские власти ожидают визит официальной делегации Гомельской области для обсуждения новых совместных проектов. Регионы Центральной России давно и активно сотрудничают с Белоруссией по различным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Также глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о договоренности по строительству совместного российско-белорусского санатория.

    Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить за республикой ряд российских регионов.

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    3 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что украинцев гнобят в Европе

    Лукашенко обвинил страны Запада в плохом отношении к украинцам

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны стали относиться к украинским беженцам как к людям второго сорта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции по евразийской безопасности в Минске.

    «Полмиллиона украинцев живут в Беларуси – и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо», – заявил Лукашенко.

    По его словам, беженцы получают жилье, гарантии работы, медицинские услуги и образование, передает ТАСС.

    При этом Лукашенко подверг критике отношение к украинским беженцам в Европе, отметив, что там их считают людьми второго сорта и «начинают гнобить», несмотря на то что это обеспеченные и «продвинутые» люди, бежавшие от войны, передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии также заявил о готовности страны вносить вклад в мирное урегулирование конфликта. Он пригласил стороны к прямым переговорам в Минске, подчеркнув серьезные интересы Белоруссии в мирном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт на Украине новым страшным уровнем эскалации.

    На конференции в Минске он заявил о достижении предела в степени конфронтации между крупными государствами.

    Евростат сообщил о сокращении социальной помощи украинским переселенцам в Германии, Польше и Чехии.

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    3 ноября 2026, 12:02 • Новости дня
    Лукашенко назвал втягивание Белоруссии в конфликт страшным новым уровнем войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к новому страшному уровню эскалации, заявил президент республики Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    «Втягивание Белоруссии в войну – это не просто эскалация, это страшный новый уровень этой войны», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия хочет скорейшего мирного урегулирования кровопролития, противостояния, в котором оказались втянуты два братских народа.

    «Альтернативы мирному решению все равно нет. Если хотите договориться – я обращаюсь к тем, кто хочет договориться, – пожалуйста, приезжайте в Минск», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    3 ноября 2026, 12:32 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о роли Минска в гуманитарной миссии в Алешках

    Лукашенко: Белоруссия помогла гуманитарной операции в Алешках по просьбе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Минск принял участие в гуманитарной операции в Алешках Херсонской области после обращения президента России Владимира Путина, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Украинцы прямо заявили, что мы примем оттуда людей только с территории Белоруссии... Путин позвонил, говорит: «Надо это сделать, помоги». Я говорю: «Не вопрос. Пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, подлечим, вылечим и отправим, куда надо», – заявил Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Путина за организацию гуманитарной миссии в Алешках.

    В воскресенье в Кремле положительно оценили проведение этой операции и участие в ней Мелании Трамп.

    Первая леди США назвала успех миссии доказательством возможности достижения устойчивого мира.

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    3 ноября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лукашенко заявил о пределе конфронтации между крупными странами

    Лукашенко указал на достижение критической точки конфликтов в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на конференции в Минске заявил, что степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, а конфликтный потенциал в мире достиг критической точки.

    «Мир никогда прежде не менялся так стремительно, как сейчас. Новая нормальность, как принято называть глобальную ситуацию, сегодня, по сути, стала ненормальностью на грани хаоса», – заявил Лукашенко, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    По его словам, конфликтный потенциал в мире достиг критической точки, а степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела, отмечает БелТА.

    Белорусский лидер также подчеркнул отсутствие реакции ОБСЕ на идущую в Европе войну. Он выразил сожаление, что руководители стран-участниц не реагируют на этот серьезный вызов должным образом.

    Конференция проходит в Минске 3–4 ноября. В ней участвуют более 600 представителей из 50 стран, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также руководство СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

    Ранее Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

    Также он поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.

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    3 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ положение дел в организации

    МИД: Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ положение дел в организации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе встречи в Минске обсудили положение дел в организации.

    Встреча состоялась на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. «Третьего ноября «на полях» IV Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ф. Синирлиоглу. Стороны обменялись мнениями о положении дел в ОБСЕ», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров встретился с генсеком ОБСЕ на конференции по евразийской безопасности.

    Участники Минской международной конференции по евразийской безопасности выразили заинтересованность в скорейшем завершении украинского кризиса.

    В понедельник глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Минск.

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    3 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии

    Лавров встретился в Минске с главой МИД Белоруссии Рыженковым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске, сообщили в МИД.

    Встреча проходит на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщается в канале МИД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Глава российской дипломатии заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    В понедельник Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в конференции.

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