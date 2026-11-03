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    3 ноября 2026, 14:23 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост

    Цена газа на бирже в Европе достигла 1116 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник днем рост биржевых цен на природный газ в Европе несколько замедлился, показатель составил 1116 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и составила 1116 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На последних торгах октября показатель достигал 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года средние цены превысили 600 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а по итогам октября достигли 1005 долларов.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ Евросоюза в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала возможное сокращение запасов газа до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения. В этот же день страны региона установили рекорды по отбору топлива из подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

    В понедельник стоимость газа на бирже опускалась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует вооруженного конфликта с европейскими странами, однако готова дать крайне быстрый ответ в случае агрессии с их стороны.

    Россия не имеет намерений вступать в вооруженное противостояние с европейскими государствами, однако в случае агрессии с их стороны даст быстрый и решительный ответ. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    «Что касается подготовки европейцев к войне… то президент Владимир Путин повторял многократно, что мы не хотим и не планируем какой-либо войны с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», – заявил Лавров, напомнив о неоднократно озвученной позиции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.

    В сентябре глава МИД рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    2 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    Расследование убийства режиссера Пазолини в 1975 году возобновили в Италии
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Рима вновь открыла расследование убийства итальянского кинорежиссера и писателя Пьера Паоло Пазолини, погибшего в 1975 году.

    Новое дело было открыто после заявления, поданного несколько недель назад адвокатом Стефано Маччони, представляющим интересы регионального отделения Ассоциации журналистов Италии, режиссера Давида Греко и писателя Джованни Джованнетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fatto Quotidiano.

    По словам адвоката, основанием для нового расследования стали материалы, собранные защитой и представленные в прокуратуру в ноябре 2025 года. В мае 2026 года заявление было дополнено новыми сведениями.

    «Мы надеемся, что прокуратура Рима наконец сможет дать ответы, которые мы ищем уже слишком много лет», – заявил Маччони.

    Он также призвал всех, кто до сих пор предпочитал молчать о том, что им известно, выйти вперед и рассказать об этом.

    Это не первая попытка добиться возобновления расследования. В 2016 и 2023 годах в прокуратуру уже поступали аналогичные обращения, однако оба раза в открытии нового производства было отказано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

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    2 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Бывший премьер Польши потребовал расследовать конституционный кризис

    Моравецкий потребовал расследовать конституционный кризис в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    Бывший глава польского правительства обвинил действующего премьер-министра Дональда Туска в незаконном установлении контроля над Конституционным судом, передает РИА «Новости».

    «Мы подаем заявление о создании следственной комиссии по делу о покушении на конституционный орган Республики Польша», – заявил Моравецкий.

    Политик отметил, что сторонники Туска при поддержке полиции организовали незаконный захват суда и назначили туда узурпатора. Он подчеркнул, что подобные действия обязательно повлекут за собой последствия, и пообещал проследить за привлечением всех виновных к ответственности.

    Ранее Туск исключил возможность компромисса в ситуации вокруг Конституционного суда. При этом глава правительства возложил на президента Польши Кароля Навроцкого ответственность за насильственное противостояние в ходе политического кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на оппозицию.

    Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству Туска.

    Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны.

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    2 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Цена газа в Европе упала до 1100 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 октября на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Цена фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до уровня около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м, или 95,21 евро за МВт ч, передает ТАСС. Снижение в моменте превышало 3%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до около 1105 долларов за 1 тыс. куб. м или около 95,255 евро за МВт-ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе на первых торгах ноября снизились более чем на 3%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал рост стоимости газа в ЕС зимой до 2,5 тыс. долларов.

    На прошлой неделе европейские страны к концу октября смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 75,5%.

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    2 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    В ЕК признали ущерб европейскому бизнесу от кибератаки на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    «Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», – цитирует Хансена ТАСС. Он отметил, что продовольственная безопасность не находится под угрозой, однако европейскому бизнесу нанесен реальный ущерб.

    По словам еврокомиссара, все звенья цепочек продовольственных поставок в Европе должны быть способны противостоять угрозам кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Серия кибератак привела к массовой порче продуктов питания в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии.

    В прошлом месяце более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    2 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Украинца арестовали в Польше за мошенничество в крупных размерах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники польской полиции задержали 29-летнего гражданина Украины по делу об обмане местной жительницы на сумму свыше 550 тыс. злотых.

    Как уточнили в местной полиции, злоумышленники убедили жительницу Вроцлава установить на телефон приложение для удаленного доступа к рабочему столу, передает РИА «Новости».

    Получив контроль над устройством, мошенники вывели со счетов потерпевшей свыше 550 тыс. злотых (около 137 тыс. долларов). После этого аферисты потребовали от женщины передать им еще одну сумму наличными.

    Сотрудники криминального отдела задержали 29-летнего гражданина Украины в тот момент, когда он пришел за деньгами. На допросе подозреваемый заявил, что работает таксистом, а забрать средства его попросил неизвестный мужчина.

    Следователи не поверили версии задержанного. Суд постановил арестовать мужчину на два месяца. Ему предъявлено обвинение в имущественном мошенничестве в крупном размере, за которое польское законодательство предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе большинство поляков выступили за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста.

    В прошлом году граждане Украины возглавили статистику преступлений среди иностранцев в республике.

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    2 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Постпред Польши при ООН ушел в отставку из-за кризиса в стране

    МИД Польши: Постпред при ООН Щерский подал в отставку на фоне кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский досрочно завершит свою миссию на фоне продолжающегося в республике конституционного кризиса.

    Посол обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой о сокращении своей дипломатической миссии, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр в соцсети X.

    Глава министерства удовлетворил эту просьбу. Щерский завершит свою работу при всемирной организации до конца текущего месяца.

    На прошлой неделе из-за ситуации вокруг Конституционного суда в отставку также подали послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса в стране.

    В воскресенье секция полиции польского профсоюза «Солидарность» направила письмо главному коменданту полиции с требованием разъяснить статус сотрудников на фоне противостояния в Варшаве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила польским властям о поддержке государственного переворота на Украине.

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    2 ноября 2026, 19:25 • Новости дня
    Правительство Чехии утвердило концепцию строительства армии до 2040 года

    Denik N: Кабмин Чехии одобрил увеличение армии до 32 тыс. военнослужащих

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Чехии согласовал новую концепцию развития вооруженных сил до 2040 года, которая подразумевает увеличение численности военнослужащих-контрактников до 32 тыс. человек.

    Власти Чехии намерены сформировать полностью контрактную армию и увеличить число резервистов до 15 тыс. граждан. В качестве приоритетов развития заявлены принятие на вооружение современных беспилотников и укрепление системы противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

    В документе подчеркивается значительное ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности в последние годы. Авторы концепции отмечают переход ответственности за оборону Европы от США к европейским государствам.

    В заседании правительства принял участие президент Чехии Петр Павел. Глава государства раскритиковал предложенный план как нереалистичный и не соответствующий целям обеспечения полной боеспособности вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел разрешил 23 гражданам республики официально присоединиться к украинским вооруженным силам.

    В сентябре премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией.

    Чешское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2027 год с ростом расходов на оборону.

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    2 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки на холодильники

    Reuters: Магазин IKEA в бельгийском Монсе пострадал от кибератаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шведская компания IKEA сообщила о хакерской атаке на системы управления холодильным оборудованием в своем магазине в бельгийском городе Монс.

    В результате ночной кибератаки пострадали сети супермаркетов в нескольких странах, пишет Reuters. В качестве меры предосторожности руководству IKEA пришлось изъять часть продуктов питания из холодильных камер ресторана.

    Представитель компании заявил, что от действий злоумышленников могли пострадать и другие объекты IKEA, в связи с чем расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак и компьютерных сбоев в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

    Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал атаку на холодильные системы в европейских магазинах попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильного оборудования в 13 супермаркетах.

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    2 ноября 2026, 20:53 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    МИД России и Белоруссии обсудили отношения с Евросоюзом и активность НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минске состоялись межмидовские консультации заместителя главы МИД России Александра Грушко и его белорусского коллеги Игоря Секреты по вопросам европейской проблематики.

    Представители дипломатических ведомств двух стран уделили внимание задачам совместной работы в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для продвижения общих приоритетов, сообщается на сайте российского МИД. В ходе встречи также затрагивались вопросы отношений с Евросоюзом и деятельность Североатлантического альянса в современных условиях.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что прошедшие переговоры вновь подтвердили прочный союзнический характер взаимодействия Москвы и Минска на европейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о подготовке Москвы и Минска к любым сценариям развития событий из-за гибридных угроз НАТО.

    В июле дипломаты России и Белоруссии подтвердили курс на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

    В июне заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил об отрезвляющем эффекте совместных ядерных учений двух стран для представителей Евросоюза.

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    2 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    ERR: Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии выслали из страны гражданина России Леонида Карабешкина, заподозрив его в якобы деятельности в интересах российских спецслужб, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По версии департамента полиции безопасности Эстонии, Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычном населении страны, передает ТАСС.

    Представитель полиции Марта Тууль не стала конкретизировать обвинения.

    Карабешкин работал доцентом в частной Евроакадемии до ее закрытия в 2020 году, а с 2022 по 2024 год был редактором зарубежной информации в русскоязычной редакции радионовостей ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить конфронтационную риторику об угрозе со стороны России.

    В апреле Таллин отчитался о рекордном числе задержанных по подозрению в саботаже и шпионаже в пользу Москвы.

    В феврале Эстония выдворила гражданина России Андрея Журавлева по бездоказательному обвинению в намерении собирать разведданные.

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    3 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    @ Максим Малиновский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны пытаются ввести на Украину стабилизационные силы и сохранить там режим, пропагандирующий нацизм, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим? Вот этот вот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников», – заявил Лавров ТАСС.

    Министр отметил, что киевский режим проводит факельные шествия и «зигует». По его словам, власти Украины не собираются отменять законы, запрещающие русский язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей Европы в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    Также Лавров заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

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