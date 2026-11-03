Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим? Вот этот вот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников», – заявил Лавров ТАСС.

Министр отметил, что киевский режим проводит факельные шествия и «зигует». По его словам, власти Украины не собираются отменять законы, запрещающие русский язык.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей Европы в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

Также Лавров заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.