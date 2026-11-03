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    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня

    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

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    2 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Врач перечислил наиболее вредные для сердца продукты

    Невролог Маматов: Вреднее всего для сердца соленые снеки и высококалорийная еда

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Здоровье сердца зависит от всего рациона и образа жизни, однако есть пять факторов риска в питании, которые стоит минимизировать, рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

    Среди главных врагов сердца врач назвал переработанное мясо: колбасы, сосиски и бекон, содержащие много соли и насыщенных жиров. Второй фактор риска – избыток соли, который способствует повышению артериального давления. Врач посоветовал реже есть вяленую рыбу, чипсы и сухарики, пишет «Газета.Ru».

    Третьим врагом Маматов назвал сладкие газировки, избыток которых ведет к набору веса и нарушениям обмена веществ. Четвертый фактор – продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как жирное мясо, сало, сливочное масло, жирные сыры и сливки. Они могут повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск атеросклероза.

    Пятым фактором риска врач назвал ультрапереработанную пищу, если она становится основой рациона и вытесняет овощи, фрукты, злаки и бобовые. «Сердце невозможно защитить одним полезным продуктом. Важна вся система: питание, физическая активность, сон, масса тела, артериальное давление, уровень холестерина, курение и другие факторы риска», – заключил Маматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые выявили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков. В сентябре диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В августе эксперты Роскачества рекомендовали здоровым людям употреблять не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    3 ноября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач-эндокринолог назвала крадущее 20 лет жизни состояние

    Эндокринолог Морозова: Метаболический синдром сокращает жизнь на 20 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-эндокринолог Галина Морозова заявила, что метаболический синдром может сократить продолжительность жизни на 10-20 лет.

    По словам Морозовой, метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, которые развиваются из-за снижения чувствительности тканей к инсулину, передают СМИLenta.ru.

    «Эти состояния 10-20 лет украдут у вас из жизни», – предупредила Морозова в эфире канала «Россия 1».

    Она также отметила, что метаболический синдром провоцирует развитие опасных хронических заболеваний, включая сахарный диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни.

    Директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева сообщила о связи роста случаев сахарного диабета второго типа с неправильным пищевым поведением.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    1 ноября 2026, 05:31 • Новости дня
    Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом

    Диетолог Гладышев предупредил об опасности чистки печени маслом

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление растительного масла натощак ради очищения печени способно привести к закупорке желчного протока и срочной хирургической операции, сообщил врач-диетолог Олег Гладышев.

    Попытки самостоятельно очистить печень с помощью употребления растительного масла могут нанести серьезный вред здоровью, заявил он ТАСС.

    «Печень сама фильтрует кровь и нейтрализует токсины. Ей не нужна внешняя чистка. Масло обладает желчегонным свойством – да. Стимулирует сокращение желчного пузыря, но если там есть камень и он застрянет в желчном протоке, то это дикая боль и операционный стол», – заявил заведующий консультативным отделением Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.

    Врач подчеркнул, что лечиться наугад нельзя, а при любых проблемах с желчным пузырем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева сообщила о риске тяжелых ожогов из-за попыток вылечить рак уксусом или содой. Гепатолог Бирюкова рассказывала об отсутствии у печени потребности в специальных чистках от шлаков.

    Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    1 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа

    Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Ноябрь является оптимальным временем для вакцинации от гриппа, так как позволяет организму подготовиться к сезону эпидемии, сообщила заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

    «Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина  РИА «Новости».

    Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.

    Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

    При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.

    В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

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    1 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, но будет некоторое время доминировать наряду с другими вариантами, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

    Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Детский развлекательный центр на Ямале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 17 детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра «Космолэнд», сообщило управление Роспотребнадзора по округу.

    Работа игрового центра приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. «В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд» <...>, проведены санитарно-эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей», – говорится в публикации.

    Проверки подтвердили грубые нарушения санитарного законодательства. У работников отсутствовали медицинские книжки, в помещениях царила антисанитария, была найдена просроченная еда. Лабораторное исследование питьевой воды из кулеров показало несоответствие микробиологическим показателям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В прошлом месяце в Алма-Ате десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в Республиканской физико-математической школе.

    В марте учащиеся четвертого класса одной из московских школ пожаловались на сильные боли в животе после утреннего приема пищи.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    3 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    Герою России из Алешек провели шестичасовую операцию на глазах после удара ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Главврачу Алешковской больницы Владимиру Харлану, ранее удостоенному звания Героя России, провели шестичасовую операцию на глазах после обстрела со стороны ВСУ в 2024 году.

    «Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило», – приводит слова медика ТАСС.

    Харлан отметил, что до сих пор не понимает, как остался в сознании после такого удара. 31 декабря он уже был в клинике Гельмгольца в Симферополе. «Шесть часов вытаскивали осколки из глаз. А уже потом ремонтировали переломы рук», – добавил врач.

    С начала спецоперации в 2022 году Харлан помогал жителям Херсонской области. Ранее президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. До переезда в Алешки медик 40 лет проработал в Херсонской областной больнице.

    «Я был первый в Советском Союзе, кто загнал магнитно-резонансный томограф из Голландии. Это было в 1992 году», – вспоминает он. Отец главврача – летчик-штурмовик, получивший звание Героя Советского Союза за оборону Крыма. На Украине Харлан заочно осужден за спасение людей на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации.

    Россия и Украина договорились о регулярной помощи жителям Алешек.

    В понедельник первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках.

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    2 ноября 2026, 05:57 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболеваемости раком в России

    Онколог Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболеваемости раком в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средний возраст заболеваемости раком в России составляет около 65 лет, сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

    «На ранних стадиях мы сейчас стали очень активно выявлять, у нас растет заболеваемость. Но я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана – 65 лет», – заявил Каприн РИА «Новости».

    По его словам, чем старше человек, тем выше риск развития онкологического заболевания. Онколог отметил, что благодаря хорошей диагностике врачи стали выявлять латентные виды рака, которые раньше могли бы обнаружить только через пять-семь лет.

    Каприн добавил, что сейчас для терапии меланомы уже применяется онковакцина, а препараты от других видов рака находятся в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве заявили о возможном увеличении числа новых случаев злокачественных новообразований в России на 15,9% к 2050 году.

    Главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил о начале процесса превращения нормальных клеток в злокачественные после 50 лет.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о выявляемости онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в России на уровне более 62%.

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