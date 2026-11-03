Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.