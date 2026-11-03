Лавров счел пантеон нацистов в Киеве препятствием для диалога с Европой

Tекст: Елизавета Шишкова

Идея создания на Украине пантеона останков нацистских преступников, которую одобряют западные страны, делает непонятным дальнейший диалог с ними, пишет ТАСС.

«Причем этот пантеон нацистских прахов он хочет открыть в святом месте – в Киево-Печерской лавре. Если это не нацизм, то не знаю, как мы еще будем с европейцами разговаривать», – указал министр.

По его словам, Владимир Зеленский хочет создать этот пантеон из останков, которые сейчас перевозят из Европы. Лавров подчеркнул, что европейские страны с радостью поддерживают этот процесс, понимая, что это оскорбляет память жертв и победителей Второй мировой войны, а также нарушает решения ООН о недопустимости возрождения нацизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

В сентябре министр предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами украинского нацизма.

В начале сентября Лавров назвал искоренение нацизма главным условием завершения конфликта на Украине.