Следователи установили место и время последнего контакта с семьей Усольцевых

СК допустил нахождение тел пропавших Усольцевых в разных местах в случае гибели

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Если предположить, что после подъема с Сергеем что-то случилось, то Ирина, идя за ним, не запомнила дорогу, не смогла самостоятельно выйти на тропу и заблудилась. Поэтому вполне вероятно, что члены семьи могут находиться в разных местах Белогорья», – рассказала ТАСС Сырымбетова.

Перед походом глава семьи говорил сотрудникам базы отдыха, что они не планируют там ночевать и собираются вернуться домой в тот же день. Сигнал мобильного телефона Усольцева в последний раз фиксировался ближе к скале Мальвинка, поэтому во время масштабных поисков летом 2026 года специалисты полностью обследовали этот скальный массив.

Супруги и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода в Кутурчинское Белогорье. В первых масштабных поисках участвовали 1,5 тыс. человек, но обнаружить следы людей не удалось. В рамках расследования уголовного дела опрошено более 150 человек, приоритетной версией исчезновения остается несчастный случай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова объяснила отсутствие звонков от пропавших Усольцевых недостаточным уровнем сигнала сотовой связи.

Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев назвал низкими шансы найти следы семьи. До этого бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев предположил криминальную причину исчезновения людей.