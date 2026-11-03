Генсек СНГ Лебедев: В сопредельных регионах возникли новые очаги напряженности

Tекст: Вера Басилая

«Буквально в течение этого года мы фиксируем возникновение новых очагов напряженности и линий противостояния в регионах, сопредельных Содружеству Независимых Государств, а также в странах, динамично развивающих с нами партнерские отношения», – цитирует Лебедева ТАСС.

Он отметил, что внешние рубежи СНГ надежно защищены от радикалов и террористов. По словам Лебедева, в девяти странах, образующих каркас Содружества, удалось нейтрализовать проявления, создающие предпосылки для дестабилизации.

Генеральный секретарь подчеркнул, что внутренние и межгосударственные конфликты на пространстве СНГ практически всегда инспирировались из-за рубежа. Он добавил, что страны Содружества выработали надежные механизмы нейтрализации такой активности.

Лебедев также сообщил о всесторонней поддержке СНГ начала переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о насаждении в России и странах СНГ культа паразитизма западными структурами.

В прошлом месяце генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал обеспечение экономической самодостаточности ключевым приоритетом развития Содружества.