Испанская полиция снесла палаточный лагерь протестующих в Мадриде

Испанская полиция ликвидировала палаточный лагерь в центре Мадрида

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщил представитель профсоюза арендаторов жилья Sindicato de Inquilinas. По его словам, с площади были выселены более 330 человек. В операции принимали участие сотрудники полиции, пожарные и социальные службы. Два человека были задержаны за неповиновение и сопротивление представителям власти, передает РИА «Новости».

«Наш лагерь ликвидировали. На протяжении 37 дней мы пытались добиться справедливости, но, видимо, пришло время сдаться. Я уверен, что все это прошло не зря», – сказал собеседник агентства.

После выселения людей городские службы приступили к демонтажу палаток и других конструкций на площади.

Лагерь протестующих появился на центральной площади Соль 26 сентября после массовой демонстрации против жилищного кризиса. Одним из поводов для протестов стало выселение из квартиры 87-летней Марикармен Абаскаль, которую в тот же день госпитализировали. Спустя две недели она скончалась в больнице, а ее история стала одним из символов протестов за доступное жилье в Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Испании задержала свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны.

Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих против жилищного кризиса в Лиссабоне.

В столице Испании около 70 тыс. человек приняли участие в акции протеста из-за жилищного кризиса.