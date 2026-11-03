Автоюрист объяснил разницу между осмотром и досмотром автомобиля

Автоюрист Воропаев: Осмотр машины происходит без проникновения в салон

Tекст: Алексей Дегтярёв

Осмотр представляет собой повседневную процедуру, при которой инспектор визуально изучает транспортное средство, не проникая в салон или бардачок без разрешения владельца, пояснил «Газете.Ru» специалист.

Цель осмотра – выявить внешние недостатки. Эта мера не описана в Кодексе об административных правонарушениях, и процессуальные документы при ней не составляются.

Досмотр является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении и четко прописан в КоАП, отметил юрист.

Для проведения досмотра требуются законные основания, составление протокола и участие двух понятых либо видеозапись. При досмотре инспектор может открывать бардачок и проверять содержимое машины, если подозревает наличие предметов правонарушения, таких как наркотики, оружие или опасные грузы. Досмотр предполагает активные действия инспектора внутри автомобиля при соблюдении процессуальных норм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоюрист Лев Воропаев сообщил об обязательном введении видеозаписи при сдаче теоретического экзамена на права с 1 марта 2027 года. Автоюрист заявил об автоматическом лишении прав водителей с медицинскими противопоказаниями. Летом Лев Воропаев предупредил о риске лишения водительского удостоверения за оставление номера телефона на стекле после мелкого ДТП.